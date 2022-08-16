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Пекин призвал сторонников независимости Тайваня одуматься - РИА Новости, 16.08.2022
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Пекин призвал сторонников независимости Тайваня одуматься
Пекин призвал сторонников независимости Тайваня одуматься - РИА Новости, 16.08.2022
Пекин призвал сторонников независимости Тайваня одуматься
Пекин во вторник предупредил сторонников независимости Тайваня о необходимости одуматься, пока не поздно, если они осмелятся бросить вызов закону, то будут... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T07:17
2022-08-16T07:17
в мире
нэнси пелоси
тайвань
китай
пекин
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ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Пекин во вторник предупредил сторонников независимости Тайваня о необходимости одуматься, пока не поздно, если они осмелятся бросить вызов закону, то будут строго наказаны, заявил во вторник официальный представитель Канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня."Независимость Тайваня противоречит ходу истории, это тупик. Объявленный сегодня список твердолобых сторонников независимости Тайваня — это еще не весь список. Мы со всей серьезностью предупреждаем, что твердолобые сторонники независимости Тайваня должны одуматься, пока не поздно, если они осмелятся бросить вызов закону, они будут строго наказаны", - заявил официальный представитель канцелярии, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.По его словам, никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности Пекина защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны."Надеемся, то большинство тайваньских соотечественников осознают характер вреда, который наносят Тайваню небольшое число выступающих за независимость Тайваня сепаратистов, и осознают, от чего зависят их собственные интересы и благополучие, сознательно отмежуются от сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, будут решительно сопротивляться, противодействовать сепаратистской деятельности", - указал он.Вместе с тем он выразил надежду, что жители Тайваня "объединятся с соотечественниками на материке для содействия мирному развитию отношений двух сторон Тайваньского пролива и продвижения процесса воссоединения родины".Пекин во вторник утром объявил о введении санкций в отношении семи тайваньских политиков за стремление к расколу страны и достижению независимости острова. В их числе оказалась представитель Тайваня в США Сяо Мэйцинь и заместитель спикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичан, который в числе прочих принимал спикера палаты представителей СШС Нэнси Пелоси во время ее визита на остров. Внесенным в санкционный список политикам запрещен въезд в материковую часть Китая, в Гонконг и Макао, им и аффилированным с ними фондам и организациям запрещено взаимодействовать с организациями материковой части Китая, а также получать прибыль на материке.Санкции объявлены после визита на остров второй за месяц делегации высокопоставленных чиновников США, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во с Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220815/tayvan-1809793317.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, пекин
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, Пекин
07:17 16.08.2022
 
Пекин призвал сторонников независимости Тайваня одуматься

Пекин призвал сторонников независимости Тайваня одуматься, иначе последует наказание

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Type 96 армии КНР
Экипаж танка Type 96 армии КНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Пекин во вторник предупредил сторонников независимости Тайваня о необходимости одуматься, пока не поздно, если они осмелятся бросить вызов закону, то будут строго наказаны, заявил во вторник официальный представитель Канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня.
"Независимость Тайваня противоречит ходу истории, это тупик. Объявленный сегодня список твердолобых сторонников независимости Тайваня — это еще не весь список. Мы со всей серьезностью предупреждаем, что твердолобые сторонники независимости Тайваня должны одуматься, пока не поздно, если они осмелятся бросить вызов закону, они будут строго наказаны", - заявил официальный представитель канцелярии, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 17:41
Китай выступил с предупреждением после поездки делегации из США на Тайвань
По его словам, никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности Пекина защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны.
"Надеемся, то большинство тайваньских соотечественников осознают характер вреда, который наносят Тайваню небольшое число выступающих за независимость Тайваня сепаратистов, и осознают, от чего зависят их собственные интересы и благополучие, сознательно отмежуются от сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, будут решительно сопротивляться, противодействовать сепаратистской деятельности", - указал он.
Вместе с тем он выразил надежду, что жители Тайваня "объединятся с соотечественниками на материке для содействия мирному развитию отношений двух сторон Тайваньского пролива и продвижения процесса воссоединения родины".
Панорама Тайбэя - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 12:59
На Тайване заявили, что остров будет расширять сотрудничество с США
Пекин во вторник утром объявил о введении санкций в отношении семи тайваньских политиков за стремление к расколу страны и достижению независимости острова. В их числе оказалась представитель Тайваня в США Сяо Мэйцинь и заместитель спикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичан, который в числе прочих принимал спикера палаты представителей СШС Нэнси Пелоси во время ее визита на остров. Внесенным в санкционный список политикам запрещен въезд в материковую часть Китая, в Гонконг и Макао, им и аффилированным с ними фондам и организациям запрещено взаимодействовать с организациями материковой части Китая, а также получать прибыль на материке.
Санкции объявлены после визита на остров второй за месяц делегации высокопоставленных чиновников США, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во с Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 14:27
Китай направил 30 самолетов и пять военных кораблей к Тайваню
 
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