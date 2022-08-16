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Китай ввел санкции против семи тайваньских политиков - РИА Новости, 16.08.2022
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Китай ввел санкции против семи тайваньских политиков
Китай ввел санкции против семи тайваньских политиков - РИА Новости, 16.08.2022
Китай ввел санкции против семи тайваньских политиков
Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политиков за сепаратизм и поддержку независимости острова, им запрещен въезд в материковый Китай, сообщает... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T06:09
2022-08-16T06:50
в мире
нэнси пелоси
китай
тайвань
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ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политиков за сепаратизм и поддержку независимости острова, им запрещен въезд в материковый Китай, сообщает Центральное телевидение КНР.Рестрикции коснулись представителя Тайваня Сяо Мэйцинь, политика Гу Лисюна (Веллингтона Ку), заместителя спикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичана, который в числе прочих принимал спикера палаты представителей СШС Нэнси Пелоси во время ее визита, членов Демократической прогрессивной партии Тайваня Кэ Цзяньмина и Ван Динъюя, активиста, заместителя генсека Демократической прогрессивной партии Линь Фэйфаня, политика Чэнь Цзяохуа.Внесенным в санкционный список лицам и членам их семей, в частности, запрещен въезд в материковый Китай и в специальные административные районы Гонконг и Макао.Официальный представитель Канцелярии ЦК КПК по делам Тайваня, уполномоченный объявить о введении санкций, назвал стремление к расколу и независимости острова "самым большим препятствием для воссоединения Родины и серьезной скрытой опасностью для возрождения нации".Официальный представитель указал, что во время визита Пелоси они себя проявили особо дурно."Материковая часть (Китая) никогда не потерпит никаких действий по расколу страны, не позволит никаким внешним силам вмешиваться в процесс воссоединения родины и никогда не оставит пространства для какой бы то ни было формы сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня", — добавил он.Соответствующие меры распространяются также и на премьер-министра острова Су Чжэньчана, главу внешнеполитического ведомства Тайваня У Чжаосе и спикера Законодательного юаня Ю Сикуня, введение рестрикций в отношении которых Пекин объявил ранее.Ю Сикунь также занимает пост председателя правления "Тайваньского фонда демократии", а У Чжаосе — "Фонда международного сотрудничества и развития", которые попали под санкции Пекина еще 3 августа, тогда компаниям материковой части Китая было запрещено сотрудничать с предприятиями, делавшими в фонды пожертвования. Сейчас же принято решение запретить въезд Ю Сикуню и У Чжаосе в материковый Китай, Гонконг и Макао.Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайбэя, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита спикера палаты представителей китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
https://ria.ru/20220811/tayvan-1808844778.html
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в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, Китай, Тайвань
06:09 16.08.2022 (обновлено: 06:50 16.08.2022)
 
Китай ввел санкции против семи тайваньских политиков

Китай ввел санкции против семи тайваньских политиков за поддержку независимости острова

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политиков за сепаратизм и поддержку независимости острова, им запрещен въезд в материковый Китай, сообщает Центральное телевидение КНР.
Рестрикции коснулись представителя Тайваня Сяо Мэйцинь, политика Гу Лисюна (Веллингтона Ку), заместителя спикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичана, который в числе прочих принимал спикера палаты представителей СШС Нэнси Пелоси во время ее визита, членов Демократической прогрессивной партии Тайваня Кэ Цзяньмина и Ван Динъюя, активиста, заместителя генсека Демократической прогрессивной партии Линь Фэйфаня, политика Чэнь Цзяохуа.
Внесенным в санкционный список лицам и членам их семей, в частности, запрещен въезд в материковый Китай и в специальные административные районы Гонконг и Макао.
Официальный представитель Канцелярии ЦК КПК по делам Тайваня, уполномоченный объявить о введении санкций, назвал стремление к расколу и независимости острова "самым большим препятствием для воссоединения Родины и серьезной скрытой опасностью для возрождения нации".
"На протяжении некоторого периода времени небольшое число сторонников независимости Тайваня изо всех сил пытались вступить в сговор с внешними силами для осуществления провокаций по достижению независимости, преднамеренно провоцируя конфронтацию двух сторон Тайваньского пролива, произвольно подрывая мир и стабильность в Тайваньском проливе", — заявил он.
Официальный представитель указал, что во время визита Пелоси они себя проявили особо дурно.
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 12:42
Китай хочет вторгнуться на Тайвань, считают в Тайбэе
"Материковая часть (Китая) никогда не потерпит никаких действий по расколу страны, не позволит никаким внешним силам вмешиваться в процесс воссоединения родины и никогда не оставит пространства для какой бы то ни было формы сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня", — добавил он.
Соответствующие меры распространяются также и на премьер-министра острова Су Чжэньчана, главу внешнеполитического ведомства Тайваня У Чжаосе и спикера Законодательного юаня Ю Сикуня, введение рестрикций в отношении которых Пекин объявил ранее.
Ю Сикунь также занимает пост председателя правления "Тайваньского фонда демократии", а У Чжаосе — "Фонда международного сотрудничества и развития", которые попали под санкции Пекина еще 3 августа, тогда компаниям материковой части Китая было запрещено сотрудничать с предприятиями, делавшими в фонды пожертвования. Сейчас же принято решение запретить въезд Ю Сикуню и У Чжаосе в материковый Китай, Гонконг и Макао.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 17:41
Китай выступил с предупреждением после поездки делегации из США на Тайвань
Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайбэя, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.
Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита спикера палаты представителей китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
Панорама Тайбэя - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 12:59
На Тайване заявили, что остров будет расширять сотрудничество с США
 
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