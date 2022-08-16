https://ria.ru/20220816/kitay-1809872109.html

"Да как вы посмели!": Китай объясняет Америке, кто кого сажает на таблетки

"Да как вы посмели!": Китай объясняет Америке, кто кого сажает на таблетки - РИА Новости, 16.08.2022

"Да как вы посмели!": Китай объясняет Америке, кто кого сажает на таблетки

"Да как вы посмели!", "это неприемлемо!": такой оказалась реакция администрации Джо Байдена на одну очень специфическую санкционную меру Китая против США. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:00

2022-08-16T08:00

2022-08-16T08:34

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"Да как вы посмели!", "это неприемлемо!": такой оказалась реакция администрации Джо Байдена на одну очень специфическую санкционную меру Китая против США.Пекин принял целый пакет (восемь пунктов) таких санкций по поводу американской попытки устроить китайцам "Украину" в лице Тайваня. Над частью этих санкций в США посмеялись, по поводу других задумались, но классический для любых демократов высокоморальный визг раздался по поводу только одной. Речь о прекращении сотрудничества двух стран по предотвращению торговли наркотиками.И Китай на этот визг ответил, высказав — через официального представителя своего МИД и в газетных комментариях — очень неприятные для американцев и очень полезные для нас вещи.История здесь вот какая: по большей части сотрудничество шло вокруг одного вещества — фентанила. Его производят в том числе в подпольных лабораториях в Китае и ввозят в США. Результат — до 100 тысяч смертей в США от передозы фентанила только за прошлый год.В мозгах весьма среднего и сильно малограмотного американца, без различий между демократами и республиканцами, сидит жуткая картинка: это заговор. Китайские власти, преисполнившись желания извести Америку, травят там людей фентанилом. Это то же самое, что верить в другой подобный заговор — что известный коронавирус был специально выращенным и подготовленным китайским оружием против США.Соответственно, демократы по поводу прекращения сотрудничества двух стран устраивают свое надоевшее всем фирменное шоу на тему "это дно, но оттуда постучали", и еще кому-то там не подают свои потные ладошки. Вы же кругом виноваты, как вы могли прекратить сотрудничать и, в процессе, каяться? Республиканцы не отстают, разница лишь в стиле.Что же выясняется из ответа Пекина? Несколько вещей. Китай, например, очень даже помогал американцам по отслеживанию цепочек поставки наркотиков, речь о "беспрецедентных усилиях", но при этом удивлялся: почему США даже не объявляют этот класс веществ вне закона? Не говоря о том, что сотрудничество было не очень искренним: американская сторона не раз похищала людей, которые якобы причастны к контрабанде, и не желала слушать уверения "партнеров" в том, что эти конкретные люди ни при чем.И еще, поважнее: хотя в Китае наркомании не то чтобы совсем нет, но фентанил там почему-то не проблема, он потребляется почти только в США. Там же и производится большая часть этого вещества, Китай тут не монополист и даже не лидер. Да и в целом мы видим странную картину: страна, чье население не превышает 5% от мирового, потребляет до 80% всех опиоидов в мире. Причем как потребление, так и смертность растут.Приговор: дорогие американцы, что-то не то происходит с вашим обществом. И вот тут затронутой оказывается давняя проблема человечества: отчего в некоторых странах в определенные моменты их истории народ начинает гибнуть от каких-то веществ, запрещенных или разрешенных. В частности, почему это происходит именно в США и именно сейчас.Мнения высказываются какие угодно. Вот, например, история с депрессией. На днях британские специалисты в очередной раз напомнили, что это лишь гипотеза, что существует некая отдельная от прочих психических состояний депрессия, вызываемая всего лишь химическим дисбалансом в организме. А отдельной проблемой эта штука стала потому, что такой подход помогает и лечить ее отдельно, то есть таблетками, восстанавливающими тот самый баланс.Вот публикация на эту тему, где говорится: в результате таких упражнений медицинского лобби сегодня более 37 миллионов американцев (примерно каждый десятый) сидят на антидепрессантах, включая полмиллиона детей. Женщин за 60 на этих препаратах — каждая четвертая. И сажают людей на эти лекарства по любому поводу, в том числе такому, от которого нельзя не загрустить, типа смерти близкого человека.Но грустить по серьезным причинам — это нормально, напоминает автор. Это совсем не повод, чтобы силой заставлять человека принимать всю жизнь психотропные лекарства. Тем более если речь идет о каждом десятом американце.Еще одна, примерно такая же история — насчет табака. Людей настолько затравили и морально задавили борьбой с ним, что многие перешли на вейп и тут им начали объяснять, что это тоже вредно и должно запрещаться. И вот новые данные по США: 35% подростков 12-14 лет, 51,3% тех, кому 15-17 лет, и 54,6% в рамке 18-24 года говорят, что переходят на каннабис.В итоге сегодня на множестве территорий США курить сигарету нельзя, а "косяк" можно. Марихуановое лобби — это примерно те же люди, что и антитабачники, более того, такая идеология идет на экспорт по всему миру. Легализовать эту траву сейчас означает принести клятву верности демократическим принципам. А про заработки на этой новой моде и говорить нечего.Давайте посмотрим: что творится в обществах, где вдруг все больше народа начинает гибнуть от всех и всяких веществ, в том числе тех, которые и к наркотикам никогда не относились? Как тут не вспомнить СССР на закате, когда спиваться начали целыми деревнями. Объяснений было сколько угодно, главное из них — что человек чувствует бессмысленность жизни, когда ты не будешь ни бедным, ни богатым, и вообще от тебя ничего не зависит, но ты при этом должен произносить правильные слова.В итоге пьянство стало общественно приемлемой формой тихого протеста. А сегодня эта проблема заметно отступила, хотя напитки никуда не делись. Остался лишь простой вывод: нельзя массово заставлять людей делать и говорить что-то такое, чего они на самом деле не хотят. Они впадут в депрессию, и реакция такая будет всего лишь нормальной.Соответственно, по этой логике таблетки от депрессии, фентанил или марихуана тоже оказываются чем-то приемлемым для американца в разгар троцкистской революции по переделке общества и человека. Что от тебя зависит среди истерических воплей очередных активистов на любую тему с неизбежным высокоморальным визгом "да как вы могли!" в случае несогласия? А фармацевтические и прочие лобби тут лишь рады предоставить жаждущим нужный товар.Собственно, китайцы примерно об этом и говорят.

https://ria.ru/20220805/mask-1807660803.html

https://ria.ru/20210124/kharris-1594183316.html

https://ria.ru/20220814/tayvan-1809562186.html

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

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