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Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы - РИА Новости, 16.08.2022
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Зверокаст
Подкаст о том, как живется с обычными и не самыми обычными питомцами. Рассказываем о секретах содержания домашних волков, енотов, черепах и лошадей. Обсуждаем проблемы бездомных животных, социализации собак и кошек. Узнаем, с кем дома жить можно, а кого лучше оставить в дикой природе.
https://ria.ru/20220816/khorek-1809692840.html
Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы
Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы - РИА Новости, 16.08.2022
Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы
Шиншиллы и хорьки – довольно популярные домашние животные. Чем их содержание отличается? Правда ли, что они очень похожи на собак? Оставляют ли после себя запах? И в какие самые маленькие отверстия могут "просачиваться"?
2022-08-16T12:00
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зверокаст
животные
домашние животные
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Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы
Шиншиллы и хорьки – довольно популярные домашние животные. Чем их содержание отличается? Правда ли, что они очень похожи на собак? Оставляют ли после себя запах? И в какие самые маленькие отверстия могут "просачиваться"?
audio/mpeg
Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы
Шиншиллы и хорьки – довольно популярные домашние животные. Чем их содержание отличается? Правда ли, что они очень похожи на собак? Оставляют ли после себя запах? И в какие самые маленькие отверстия могут "просачиваться"?
audio/mpeg
О том, как правильно содержать хорьков и шиншилл, сегодня мы поговорим с Викторией Соловьевой – учредителем Российского биологического общества.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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животные, домашние животные, аудио
Зверокаст, Животные, домашние животные
12:00 16.08.2022
 

Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы

Зверокаст
Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы
12:00
Читать ria.ru в
Шиншиллы и хорьки – довольно популярные домашние животные. Чем их содержание отличается? Правда ли, что они очень похожи на собак? Оставляют ли после себя запах? И в какие самые маленькие отверстия могут "просачиваться"?
О том, как правильно содержать хорьков и шиншилл, сегодня мы поговорим с Викторией Соловьевой – учредителем Российского биологического общества.
Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.
Ассоциация
⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных
⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере
⁃ собирает помощь для бездомных животных
⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны
"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Анастасия Полозова, Иван Громов
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
 
ЗверокастЖивотныедомашние животные
 
 
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