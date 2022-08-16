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Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы
Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы - РИА Новости, 16.08.2022
Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы
Шиншиллы и хорьки – довольно популярные домашние животные. Чем их содержание отличается? Правда ли, что они очень похожи на собак? Оставляют ли после себя запах? И в какие самые маленькие отверстия могут "просачиваться"?
2022-08-16T12:00
2022-08-16T12:00
2022-08-16T12:00
зверокаст
животные
домашние животные
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Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы
Шиншиллы и хорьки – довольно популярные домашние животные. Чем их содержание отличается? Правда ли, что они очень похожи на собак? Оставляют ли после себя запах? И в какие самые маленькие отверстия могут "просачиваться"?
audio/mpeg
Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы
Шиншиллы и хорьки – довольно популярные домашние животные. Чем их содержание отличается? Правда ли, что они очень похожи на собак? Оставляют ли после себя запах? И в какие самые маленькие отверстия могут "просачиваться"?
audio/mpeg
О том, как правильно содержать хорьков и шиншилл, сегодня мы поговорим с Викторией Соловьевой – учредителем Российского биологического общества.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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животные, домашние животные, аудио
Зверокаст, Животные, домашние животные
Как подготовить себя и дом к появлению хорька или шиншиллы
Шиншиллы и хорьки – довольно популярные домашние животные. Чем их содержание отличается? Правда ли, что они очень похожи на собак? Оставляют ли после себя запах? И в какие самые маленькие отверстия могут "просачиваться"?