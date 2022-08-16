https://ria.ru/20220816/kherson-1810032126.html

Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ

Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2022

Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ

Американская газета New York Times пишет, что украинские войска не состоянии наступать в направлении Херсона без огромных потерь. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:51

2022-08-16T15:51

2022-08-16T15:51

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американская газета New York Times пишет, что украинские войска не состоянии наступать в направлении Херсона без огромных потерь."Нарушение цепочек снабжения все еще не разрушило подавляющее превосходство Москвы в артиллерии, боеприпасах и тяжелом вооружении, из-за чего украинским войскам сложно, если не вовсе невозможно наступать без огромных потерь", - говорится в статье на сайте издания.Издание приводит слова украинского военного с позывным "Ада": "Нам нужно превосходство в количестве, превосходство в тяжелом вооружении. К сожалению, у нас есть определенные проблемы с этим".Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции.

https://ria.ru/20220812/kherson-1809045704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, москва, херсон, херсонская область , владимир зеленский, михаил подоляк