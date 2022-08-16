https://ria.ru/20220816/kherson-1810032126.html
Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ
Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2022
Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ
Американская газета New York Times пишет, что украинские войска не состоянии наступать в направлении Херсона без огромных потерь. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:51
2022-08-16T15:51
2022-08-16T15:51
в мире
москва
херсон
херсонская область
владимир зеленский
михаил подоляк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809056766_0:23:2896:1653_1920x0_80_0_0_d8f2ef9531c887b56b55869fb3155cc8.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американская газета New York Times пишет, что украинские войска не состоянии наступать в направлении Херсона без огромных потерь."Нарушение цепочек снабжения все еще не разрушило подавляющее превосходство Москвы в артиллерии, боеприпасах и тяжелом вооружении, из-за чего украинским войскам сложно, если не вовсе невозможно наступать без огромных потерь", - говорится в статье на сайте издания.Издание приводит слова украинского военного с позывным "Ада": "Нам нужно превосходство в количестве, превосходство в тяжелом вооружении. К сожалению, у нас есть определенные проблемы с этим".Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции.
https://ria.ru/20220812/kherson-1809045704.html
москва
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809056766_304:0:2896:1944_1920x0_80_0_0_7715018c0c9f3e846e1acf1daa05b7e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, херсон, херсонская область , владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Москва, Херсон, Херсонская область , Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ
New York Times: украинские войска не могут наступать на Херсон без огромных потерь