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Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2022
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Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ
Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2022
Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ
Американская газета New York Times пишет, что украинские войска не состоянии наступать в направлении Херсона без огромных потерь. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:51
2022-08-16T15:51
в мире
москва
херсон
херсонская область
владимир зеленский
михаил подоляк
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американская газета New York Times пишет, что украинские войска не состоянии наступать в направлении Херсона без огромных потерь."Нарушение цепочек снабжения все еще не разрушило подавляющее превосходство Москвы в артиллерии, боеприпасах и тяжелом вооружении, из-за чего украинским войскам сложно, если не вовсе невозможно наступать без огромных потерь", - говорится в статье на сайте издания.Издание приводит слова украинского военного с позывным "Ада": "Нам нужно превосходство в количестве, превосходство в тяжелом вооружении. К сожалению, у нас есть определенные проблемы с этим".Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции.
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москва
херсон
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в мире, москва, херсон, херсонская область , владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Москва, Херсон, Херсонская область , Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
15:51 16.08.2022
 
Киев не может наступать на Херсон без огромных потерь, пишут СМИ

New York Times: украинские войска не могут наступать на Херсон без огромных потерь

© AFP 2022 / Anatolii StepanovТанк военнослужащих ВСУ
Танк военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Танк военнослужащих ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американская газета New York Times пишет, что украинские войска не состоянии наступать в направлении Херсона без огромных потерь.
"Нарушение цепочек снабжения все еще не разрушило подавляющее превосходство Москвы в артиллерии, боеприпасах и тяжелом вооружении, из-за чего украинским войскам сложно, если не вовсе невозможно наступать без огромных потерь", - говорится в статье на сайте издания.
Издание приводит слова украинского военного с позывным "Ада": "Нам нужно превосходство в количестве, превосходство в тяжелом вооружении. К сожалению, у нас есть определенные проблемы с этим".
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции.
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В миреМоскваХерсонХерсонская областьВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
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