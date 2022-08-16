https://ria.ru/20220816/kazarma-1810098333.html
СК назвал причину обрушения казармы в Омске в 2015 году
СК назвал причину обрушения казармы в Омске в 2015 году - РИА Новости, 16.08.2022
СК назвал причину обрушения казармы в Омске в 2015 году
Обрушение казармы в Омске в 2015 году, при котором погибли 24 солдата, стало возможным из-за многочисленных нарушений при ремонте со стороны заказчика,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:21
2022-08-16T20:21
2022-08-16T20:21
происшествия
омск
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жилье
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обрушение казармы в Омске в 2015 году, при котором погибли 24 солдата, стало возможным из-за многочисленных нарушений при ремонте со стороны заказчика, генподрядчика и исполнителей работ, сообщается на сайте СК РФ.Обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ произошло 12 июля 2015 года в военном городке в поселке Светлый в Омске. На месте погибли 23 солдата срочной службы, еще один скончался позже, в Омской областной клинической больнице. Девятнадцать человек получили травмы. Несколько солдат остались инвалидами. Расследование дела об обрушении казармы заняло пять лет, еще два года длился судебный процесс.Во вторник к десяти годам колонии и штрафу в 6 миллионов рублей приговорен экс-заместитель командира войсковой части по тылу полковник Владислав Пархоменко. Как отметили в СК, всего во вторник осуждены 10 человек.В ходе предварительного следствия установлено, что казарма возводилась в 1970-х годах и при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным. Отмечается, что капремонт велся без составления проектной документации и учета техсостояния здания, при этом проводилась, например, замена деревянных полов на бетонные."Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа", - сообщает СК.Подчеркивается, что командование войсковой части скрыло от вышестоящих должностных лиц факт некачественного ремонта и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались. Так, последний субподрядный договор был заключен в мае 2015 года, а 12 июля того же года произошло частичное обрушение здания, в результате которого, по данным СК, погибли 24 военнослужащих по призыву и 21 получил различные травмы.Добавляется, что следствием была изъята видеозапись, где видно, с какого именно места началось обрушение здания. Кроме того, установлено, что из-за некачественного капремонта, стоимость которого превысила 195,9 миллиона рублей, еще три казармы в этом же военном городке находятся в аварийном состоянии. В этой связи размещенный в них личный состав был расселен по другим объектам.
https://ria.ru/20220816/prigovor-1809956268.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф), воздушно-десантные войска россии, жилье
Происшествия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ), Воздушно-десантные войска России, Жилье
СК назвал причину обрушения казармы в Омске в 2015 году
СК: казарма в Омске рухнула из-за нарушений при ремонте со стороны заказчика и подрядчиков
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Обрушение казармы в Омске в 2015 году, при котором погибли 24 солдата, стало возможным из-за многочисленных нарушений при ремонте со стороны заказчика, генподрядчика и исполнителей работ, сообщается
на сайте СК РФ.
Обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ
произошло 12 июля 2015 года в военном городке в поселке Светлый
в Омске
. На месте погибли 23 солдата срочной службы, еще один скончался позже, в Омской областной клинической больнице. Девятнадцать человек получили травмы. Несколько солдат остались инвалидами. Расследование дела об обрушении казармы заняло пять лет, еще два года длился судебный процесс.
Во вторник к десяти годам колонии и штрафу в 6 миллионов рублей приговорен экс-заместитель командира войсковой части по тылу полковник Владислав Пархоменко. Как отметили в СК
, всего во вторник осуждены 10 человек.
В ходе предварительного следствия установлено, что казарма возводилась в 1970-х годах и при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным. Отмечается, что капремонт велся без составления проектной документации и учета техсостояния здания, при этом проводилась, например, замена деревянных полов на бетонные.
"Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа", - сообщает СК.
Подчеркивается, что командование войсковой части скрыло от вышестоящих должностных лиц факт некачественного ремонта и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались. Так, последний субподрядный договор был заключен в мае 2015 года, а 12 июля того же года произошло частичное обрушение здания, в результате которого, по данным СК, погибли 24 военнослужащих по призыву и 21 получил различные травмы.
Добавляется, что следствием была изъята видеозапись, где видно, с какого именно места началось обрушение здания. Кроме того, установлено, что из-за некачественного капремонта, стоимость которого превысила 195,9 миллиона рублей, еще три казармы в этом же военном городке находятся в аварийном состоянии. В этой связи размещенный в них личный состав был расселен по другим объектам.