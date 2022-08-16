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Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта
Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта - РИА Новости, 16.08.2022
Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта
Главными преимуществами безымянной банковской карты являются скорость ее оформления и минималистичный дизайн. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:15
2022-08-16T02:15
2022-08-16T02:15
экономика
технологии
россия
татьяна курзякова
московский кредитный банк
банковские карты
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главными преимуществами безымянной банковской карты являются скорость ее оформления и минималистичный дизайн. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова.По словам эксперта, сегодня россиянам интересна возможность скрытия персональных данных.Владельцы счета, уточнила собеседница агентства, могут получить продукт у партнеров "родной" кредитной организации. Карта обладает тем же функционалом, что именная.Кроме того, банки предлагают выпустить цифровую карту, привязанную к открытому счету. Покупки по ней совершаются с помощью смартфона, отметила аналитик.Большинство российских банков также запустили бесплатный сервис доставки любых видов карт, добавила Курзякова.
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экономика, технологии, россия, татьяна курзякова, московский кредитный банк, банковские карты
Экономика, Технологии, Россия, Татьяна Курзякова, Московский кредитный банк, Банковские карты
Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта
Эксперт МКБ Курзякова посоветовала безымянные банковские карты для скрытия личных данных