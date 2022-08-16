https://ria.ru/20220816/kart-1809872635.html

Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта

Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта - РИА Новости, 16.08.2022

Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта

Главными преимуществами безымянной банковской карты являются скорость ее оформления и минималистичный дизайн. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T02:15

2022-08-16T02:15

2022-08-16T02:15

экономика

технологии

россия

татьяна курзякова

московский кредитный банк

банковские карты

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главными преимуществами безымянной банковской карты являются скорость ее оформления и минималистичный дизайн. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова.По словам эксперта, сегодня россиянам интересна возможность скрытия персональных данных.Владельцы счета, уточнила собеседница агентства, могут получить продукт у партнеров "родной" кредитной организации. Карта обладает тем же функционалом, что именная.Кроме того, банки предлагают выпустить цифровую карту, привязанную к открытому счету. Покупки по ней совершаются с помощью смартфона, отметила аналитик.Большинство российских банков также запустили бесплатный сервис доставки любых видов карт, добавила Курзякова.

https://ria.ru/20220813/bankomat-1809313720.html

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экономика, технологии, россия, татьяна курзякова, московский кредитный банк, банковские карты