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Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта - РИА Новости, 16.08.2022
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Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта
Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта - РИА Новости, 16.08.2022
Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта
Главными преимуществами безымянной банковской карты являются скорость ее оформления и минималистичный дизайн. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:15
2022-08-16T02:15
экономика
технологии
россия
татьяна курзякова
московский кредитный банк
банковские карты
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главными преимуществами безымянной банковской карты являются скорость ее оформления и минималистичный дизайн. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова.По словам эксперта, сегодня россиянам интересна возможность скрытия персональных данных.Владельцы счета, уточнила собеседница агентства, могут получить продукт у партнеров "родной" кредитной организации. Карта обладает тем же функционалом, что именная.Кроме того, банки предлагают выпустить цифровую карту, привязанную к открытому счету. Покупки по ней совершаются с помощью смартфона, отметила аналитик.Большинство российских банков также запустили бесплатный сервис доставки любых видов карт, добавила Курзякова.
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экономика, технологии, россия, татьяна курзякова, московский кредитный банк, банковские карты
Экономика, Технологии, Россия, Татьяна Курзякова, Московский кредитный банк, Банковские карты
02:15 16.08.2022
 
Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта

Эксперт МКБ Курзякова посоветовала безымянные банковские карты для скрытия личных данных

© Depositphotos / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главными преимуществами безымянной банковской карты являются скорость ее оформления и минималистичный дизайн. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова.
По словам эксперта, сегодня россиянам интересна возможность скрытия персональных данных.

"Поэтому некоторые банки сегодня выпускают карты с данными на оборотной стороне или предлагают оформить безымянную карту", — отметила Курзяков.

Владельцы счета, уточнила собеседница агентства, могут получить продукт у партнеров "родной" кредитной организации. Карта обладает тем же функционалом, что именная.
Кроме того, банки предлагают выпустить цифровую карту, привязанную к открытому счету. Покупки по ней совершаются с помощью смартфона, отметила аналитик.
Большинство российских банков также запустили бесплатный сервис доставки любых видов карт, добавила Курзякова.
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ЭкономикаТехнологииРоссияТатьяна КурзяковаМосковский кредитный банкБанковские карты
 
 
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