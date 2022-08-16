https://ria.ru/20220816/karasin-1810092765.html
Сенатор Карасин ответил на призывы объявить Россию спонсором терроризма
Сенатор Карасин ответил на призывы объявить Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 16.08.2022
Сенатор Карасин ответил на призывы объявить Россию спонсором терроризма
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал прозвучавшие в конгрессе США призывы объявить Россию спонсором терроризма -... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:41
2022-08-16T19:41
2022-08-16T19:41
россия
сша
вашингтон
григорий карасин
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150652/72/1506527242_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_8eb49a0a04a3a064687d4e7cac8290f2.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал прозвучавшие в конгрессе США призывы объявить Россию спонсором терроризма - парламентарий вспомнил русскую поговорку про жвачное парнокопытное и трубные звуки."Относительно призывов в сенате США объявить Россию спонсором терроризма. Удивительно, но на эти обвинения великолепно подходит русская поговорка: "Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала". Она в полной мере покрывает абсурдность подобных утверждений", - написал сенатор в своем Telegram-канале. - Если уж на то пошло, обвиняйте нас в спонсорстве людоедства. Или нашу многонациональную державу пригвоздите к доске позора за расовую и национальную дискриминацию".По словам российского парламентария, что означают подобные обвинения из-за океана, даже трудно предположить. "В Вашингтоне политическая мысль, похоже, пошла вразнос", - заключил Карасин.
https://ria.ru/20220811/estoniya-1808874683.html
россия
сша
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150652/72/1506527242_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d54b7510a98a31a673ac1a9a80674842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон, григорий карасин, совет федерации рф
Россия, США, Вашингтон, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
Сенатор Карасин ответил на призывы объявить Россию спонсором терроризма
Сенатор Карасин ответил поговоркой на призывы США объявить Россию спонсором терроризма