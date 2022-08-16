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Сенатор Карасин ответил на призывы объявить Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 16.08.2022
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Сенатор Карасин ответил на призывы объявить Россию спонсором терроризма
Сенатор Карасин ответил на призывы объявить Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 16.08.2022
Сенатор Карасин ответил на призывы объявить Россию спонсором терроризма
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал прозвучавшие в конгрессе США призывы объявить Россию спонсором терроризма -... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:41
2022-08-16T19:41
россия
сша
вашингтон
григорий карасин
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал прозвучавшие в конгрессе США призывы объявить Россию спонсором терроризма - парламентарий вспомнил русскую поговорку про жвачное парнокопытное и трубные звуки."Относительно призывов в сенате США объявить Россию спонсором терроризма. Удивительно, но на эти обвинения великолепно подходит русская поговорка: "Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала". Она в полной мере покрывает абсурдность подобных утверждений", - написал сенатор в своем Telegram-канале. - Если уж на то пошло, обвиняйте нас в спонсорстве людоедства. Или нашу многонациональную державу пригвоздите к доске позора за расовую и национальную дискриминацию".По словам российского парламентария, что означают подобные обвинения из-за океана, даже трудно предположить. "В Вашингтоне политическая мысль, похоже, пошла вразнос", - заключил Карасин.
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россия, сша, вашингтон, григорий карасин, совет федерации рф
Россия, США, Вашингтон, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
19:41 16.08.2022
 
Сенатор Карасин ответил на призывы объявить Россию спонсором терроризма

Сенатор Карасин ответил поговоркой на призывы США объявить Россию спонсором терроризма

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал прозвучавшие в конгрессе США призывы объявить Россию спонсором терроризма - парламентарий вспомнил русскую поговорку про жвачное парнокопытное и трубные звуки.
"Относительно призывов в сенате США объявить Россию спонсором терроризма. Удивительно, но на эти обвинения великолепно подходит русская поговорка: "Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала". Она в полной мере покрывает абсурдность подобных утверждений", - написал сенатор в своем Telegram-канале. - Если уж на то пошло, обвиняйте нас в спонсорстве людоедства. Или нашу многонациональную державу пригвоздите к доске позора за расовую и национальную дискриминацию".
По словам российского парламентария, что означают подобные обвинения из-за океана, даже трудно предположить. "В Вашингтоне политическая мысль, похоже, пошла вразнос", - заключил Карасин.
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РоссияСШАВашингтонГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
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