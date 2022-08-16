https://ria.ru/20220816/istoriya-1810105836.html

На Украине внесли изменения в школьную программу по истории

На Украине внесли изменения в школьную программу по истории - РИА Новости, 16.08.2022

На Украине внесли изменения в школьную программу по истории

В украинском министерстве образования сообщили об изменениях, которые внесены в школьные программы по истории, они в частности, преподносят СССР как государство РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:46

2022-08-16T21:46

2022-08-16T21:46

сергей кравцов

украина

ссср

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В украинском министерстве образования сообщили об изменениях, которые внесены в школьные программы по истории, они в частности, преподносят СССР как государство имперского типа.По информации ведомства, существенные изменения внесены в новейшую историю. В частности, предусмотрено изучение отдельным учебным блоком военных действий с РФ, начиная с 2014 года. "Обновлен перечень терминов/понятий, как: "присвоение суверенитета", "русский мир", "рашизм", уточнен контекст применения понятия "коллаборационизм". В содержании учебной программы предмета "Защита Украины" усилена военно-патриотическая составляющая", - отметили в ведомстве.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что украинский режим использовал школьников и разжигал межнациональную рознь. По его словам, анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.

https://ria.ru/20220816/programma-1810042590.html

украина

ссср

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Евгения Нефедова

сергей кравцов, украина, ссср, россия