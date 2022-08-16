На Украине внесли изменения в школьную программу по истории
Минобразования Украины ввело в новую программу по истории понятия "рашизм" и "русский мир"
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В украинском министерстве образования сообщили об изменениях, которые внесены в школьные программы по истории, они в частности, преподносят СССР как государство имперского типа.
"В учебные программы предметов "История Украины", "Всемирная история" для 6 – 11 классов и интегрированного курса "История: Украина и мир" (10 класс) внесены изменения с учетом новых историографических наработок. Например, в обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на государство имперского типа", - говорится в сообщении на сайте минобразования Украины.
По информации ведомства, существенные изменения внесены в новейшую историю. В частности, предусмотрено изучение отдельным учебным блоком военных действий с РФ, начиная с 2014 года. "Обновлен перечень терминов/понятий, как: "присвоение суверенитета", "русский мир", "рашизм", уточнен контекст применения понятия "коллаборационизм". В содержании учебной программы предмета "Защита Украины" усилена военно-патриотическая составляющая", - отметили в ведомстве.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что украинский режим использовал школьников и разжигал межнациональную рознь. По его словам, анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.