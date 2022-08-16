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США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 16.08.2022
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США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III
США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 16.08.2022
США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил, говорится в заявлении ВВС. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:31
2022-08-16T13:50
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил, говорится в заявлении ВВС."Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил "Ванденберг", Калифорния, 16 августа в 00.49 по тихоокеанскому времени (10.49 мск), чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания", - говорится в заявлении на сайте ВВС.Отмечается, что пуск носил рутинный характер."Такие испытания происходили ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий", - отмечается в заявлении.В начале августа стало известно, что США перенесли запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности в отношениях с КНР. ВВС США планировали провести испытательный пуск ракеты с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии.
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в мире, сша, ввс сша, калифорния, китай
В мире, США, ВВС США, Калифорния, Китай
13:31 16.08.2022 (обновлено: 13:50 16.08.2022)
 
США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

CC0 / United States Air Force / Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III
Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC0 / United States Air Force /
Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил, говорится в заявлении ВВС.
"Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил "Ванденберг", Калифорния, 16 августа в 00.49 по тихоокеанскому времени (10.49 мск), чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания", - говорится в заявлении на сайте ВВС.
Отмечается, что пуск носил рутинный характер.
"Такие испытания происходили ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий", - отмечается в заявлении.
В начале августа стало известно, что США перенесли запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности в отношениях с КНР. ВВС США планировали провести испытательный пуск ракеты с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии.
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