https://ria.ru/20220816/ispytaniya-1809982196.html

США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III

США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 16.08.2022

США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил, говорится в заявлении ВВС. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:31

2022-08-16T13:31

2022-08-16T13:50

в мире

сша

ввс сша

калифорния

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/00/1532340067_0:266:1000:829_1920x0_80_0_0_e91847e6eafe3b61b4a5594cf248f195.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил, говорится в заявлении ВВС."Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил "Ванденберг", Калифорния, 16 августа в 00.49 по тихоокеанскому времени (10.49 мск), чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания", - говорится в заявлении на сайте ВВС.Отмечается, что пуск носил рутинный характер."Такие испытания происходили ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий", - отмечается в заявлении.В начале августа стало известно, что США перенесли запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности в отношениях с КНР. ВВС США планировали провести испытательный пуск ракеты с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии.

https://ria.ru/20220816/diktatura-1809952894.html

сша

калифорния

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, ввс сша, калифорния, китай