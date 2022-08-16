13:31 16.08.2022 (обновлено: 13:50 16.08.2022)
США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
CC0 / United States Air Force / Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III
Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил, говорится в заявлении ВВС.
"Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил "Ванденберг", Калифорния, 16 августа в 00.49 по тихоокеанскому времени (10.49 мск), чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания", - говорится в заявлении на сайте ВВС.
Отмечается, что пуск носил рутинный характер.
"Такие испытания происходили ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий", - отмечается в заявлении.
В начале августа стало известно, что США перенесли запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности в отношениях с КНР. ВВС США планировали провести испытательный пуск ракеты с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии.