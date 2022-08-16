https://ria.ru/20220816/himars-1809928580.html
Украинские войска выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из HIMARS
Украинские войска выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из HIMARS - РИА Новости, 16.08.2022
Украинские войска выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из HIMARS
Украинские войска ночью выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, разрушена школа, повреждено более 10 жилых домов, сообщает... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:05
2022-08-16T11:05
2022-08-16T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
рсзо himars
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_0:89:2887:1713_1920x0_80_0_0_4976d34767606cc7239b1c2c216ea009.jpg
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, разрушена школа, повреждено более 10 жилых домов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По предварительной информации, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины в ночь на 16 августа 2022 года н.п. Родаково с применением американской РСЗО HIMARS (4 ракеты), разрушена школа и повреждено более 10 жилых домов. Дополнительная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник также сообщил в своем Telegram-канале, что, "предположительно, удар по Родаково нанесен с позиций в населенном пункте Часов Яр управляемыми снарядами M31 (GMLRS Unitary) к РСЗО HIMARS".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_229:0:2583:1765_1920x0_80_0_0_11d1409a7874610f7a8aa65029bfe487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, рсзо himars, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины
11:05 16.08.2022 (обновлено: 14:19 16.08.2022)
Украинские войска выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из HIMARS
Представительство ЛНР: ВСУ ракетами из HIMARS разрушили школу и десять домов в Родаково