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Украинские войска выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из HIMARS

Украинские войска выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из HIMARS - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские войска выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из HIMARS

Украинские войска ночью выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, разрушена школа, повреждено более 10 жилых домов, сообщает... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:05

2022-08-16T11:05

2022-08-16T14:19

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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили по Родаково в ЛНР четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, разрушена школа, повреждено более 10 жилых домов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По предварительной информации, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины в ночь на 16 августа 2022 года н.п. Родаково с применением американской РСЗО HIMARS (4 ракеты), разрушена школа и повреждено более 10 жилых домов. Дополнительная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник также сообщил в своем Telegram-канале, что, "предположительно, удар по Родаково нанесен с позиций в населенном пункте Часов Яр управляемыми снарядами M31 (GMLRS Unitary) к РСЗО HIMARS".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, рсзо himars, вооруженные силы украины