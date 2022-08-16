https://ria.ru/20220816/guterresh-1810098215.html

Генсек ООН пока не планирует посещать Москву

Генсек ООН пока не планирует посещать Москву - РИА Новости, 16.08.2022

Генсек ООН пока не планирует посещать Москву

Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик, объявивший о поездке генсека... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:21

2022-08-16T20:21

2022-08-16T20:21

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ООН, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик, объявивший о поездке генсека ООН на Украину и в Турцию.Отвечая на вопрос, есть ли вероятность поездки Гутерреша в Москву, Дюжаррик сказал: "Нет, запланированная сейчас поездка предполагает визит на Украину и в Турцию".Генсек ООН в ходе своей поездки на Украину на этой неделе примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, также в ООН ожидают, что Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским.

https://ria.ru/20220816/guterresh-1810090683.html

украина

москва

львов

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, украина, москва, львов, оон