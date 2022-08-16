https://ria.ru/20220816/guterresh-1810098215.html
Генсек ООН пока не планирует посещать Москву
Генсек ООН пока не планирует посещать Москву - РИА Новости, 16.08.2022
Генсек ООН пока не планирует посещать Москву
Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик, объявивший о поездке генсека... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:21
2022-08-16T20:21
2022-08-16T20:21
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик, объявивший о поездке генсека ООН на Украину и в Турцию.Отвечая на вопрос, есть ли вероятность поездки Гутерреша в Москву, Дюжаррик сказал: "Нет, запланированная сейчас поездка предполагает визит на Украину и в Турцию".Генсек ООН в ходе своей поездки на Украину на этой неделе примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, также в ООН ожидают, что Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским.
https://ria.ru/20220816/guterresh-1810090683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, москва, львов, оон
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Москва, Львов, ООН
Генсек ООН пока не планирует посещать Москву
Представитель Генсека ООН Дюжаррик: Гутерреш пока не планирует посещать Москву