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Генсек ООН пока не планирует посещать Москву - РИА Новости, 16.08.2022
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Генсек ООН пока не планирует посещать Москву
Генсек ООН пока не планирует посещать Москву - РИА Новости, 16.08.2022
Генсек ООН пока не планирует посещать Москву
Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик, объявивший о поездке генсека... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:21
2022-08-16T20:21
в мире
владимир зеленский
украина
москва
львов
оон
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик, объявивший о поездке генсека ООН на Украину и в Турцию.Отвечая на вопрос, есть ли вероятность поездки Гутерреша в Москву, Дюжаррик сказал: "Нет, запланированная сейчас поездка предполагает визит на Украину и в Турцию".Генсек ООН в ходе своей поездки на Украину на этой неделе примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, также в ООН ожидают, что Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским.
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в мире, владимир зеленский, украина, москва, львов, оон
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Москва, Львов, ООН
20:21 16.08.2022
 
Генсек ООН пока не планирует посещать Москву

Представитель Генсека ООН Дюжаррик: Гутерреш пока не планирует посещать Москву

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик, объявивший о поездке генсека ООН на Украину и в Турцию.
Отвечая на вопрос, есть ли вероятность поездки Гутерреша в Москву, Дюжаррик сказал: "Нет, запланированная сейчас поездка предполагает визит на Украину и в Турцию".
Генсек ООН в ходе своей поездки на Украину на этой неделе примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, также в ООН ожидают, что Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 19:29
Генсек ООН встретится во Львове с президентами Украины и Турции
 
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