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Генсек ООН встретится во Львове с президентами Украины и Турции

Генсек ООН встретится во Львове с президентами Украины и Турции - РИА Новости, 16.08.2022

Генсек ООН встретится во Львове с президентами Украины и Турции

Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:29

2022-08-16T19:29

2022-08-16T20:09

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ООН, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."На следующий день он отправится в Одессу, где посетит один из трех портов, участвующих в черноморской зерновой инициативе", – добавил он.Перед возвращением в Нью-Йорк, которое ожидается на выходных, по словам Дюжаррика, генсек ООН посетит Стамбул, чтобы побывать в Совместном координационном центре.В ООН подчеркнули, что уведомили российскую сторону о планах генсека организации."Все это также передано российской стороне", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20220811/aes-1808882257.html

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нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, одесса, нью-йорк (город), стамбул, оон, россия