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Генсек ООН встретится во Львове с президентами Украины и Турции - РИА Новости, 16.08.2022
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Генсек ООН встретится во Львове с президентами Украины и Турции
Генсек ООН встретится во Львове с президентами Украины и Турции - РИА Новости, 16.08.2022
Генсек ООН встретится во Львове с президентами Украины и Турции
Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:29
2022-08-16T20:09
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."На следующий день он отправится в Одессу, где посетит один из трех портов, участвующих в черноморской зерновой инициативе", – добавил он.Перед возвращением в Нью-Йорк, которое ожидается на выходных, по словам Дюжаррика, генсек ООН посетит Стамбул, чтобы побывать в Совместном координационном центре.В ООН подчеркнули, что уведомили российскую сторону о планах генсека организации."Все это также передано российской стороне", - сказал Дюжаррик.
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в мире, одесса, нью-йорк (город), стамбул, оон, россия
В мире, Одесса, Нью-Йорк (город), Стамбул, ООН, Россия
19:29 16.08.2022 (обновлено: 20:09 16.08.2022)
 
Генсек ООН встретится во Львове с президентами Украины и Турции

Генсек ООН Гутерреш встретится с Зеленским и Эрдоганом в четверг во Львове

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"По приглашению президента Владимира Зеленского генсек ООН будет в четверг во Львове и примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и украинским лидером", - сказал Дюжаррик.
"На следующий день он отправится в Одессу, где посетит один из трех портов, участвующих в черноморской зерновой инициативе", – добавил он.
Перед возвращением в Нью-Йорк, которое ожидается на выходных, по словам Дюжаррика, генсек ООН посетит Стамбул, чтобы побывать в Совместном координационном центре.
В ООН подчеркнули, что уведомили российскую сторону о планах генсека организации.
"Все это также передано российской стороне", - сказал Дюжаррик.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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