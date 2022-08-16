https://ria.ru/20220816/gumpomosch-1810041963.html

Предприятия Тамбовщины собрали более 215 тонн гумпомощи для Донбасса

Предприятия Тамбовщины собрали более 215 тонн гумпомощи для Донбасса - РИА Новости, 16.08.2022

Предприятия Тамбовщины собрали более 215 тонн гумпомощи для Донбасса

Помимо активного участия в проекте помощи Донбассу и освобожденным территориям Украины "Все для Победы", предприятия и общественные организации Тамбовской... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:20

2022-08-16T16:20

2022-08-16T16:20

тамбовская область

донбасс

новоайдарский район

гуманитарная помощь

максим егоров

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Помимо активного участия в проекте помощи Донбассу и освобожденным территориям Украины "Все для Победы", предприятия и общественные организации Тамбовской области собрали более 20 миллионов рублей и 215 тонн гуманитарной помощи, сообщил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Егоров.Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля.По словам врио губернатора, Тамбовская область, как и вся страна, активно включились в работу по восстановлению освобождённых территорий Донбасса, в том числе участвовала в проекте Народного фронта "Всё для Победы", создав собственный подпроект, который называется "Тамбовский колхозник". Он пояснил, что это название имеет для Тамбовской области огромное историческое значение – так называлась танковая колонна и воздушная эскадрилья, построенные в годы Великой Отечественной войны на пожертвования тамбовских крестьян."Также параллельно с этим благодаря отзывчивости наших предприятий и общественных организаций ещё собрано свыше 20 миллионов рублей и более 215 тонн гуманитарного груза", - сказал Егоров.Также он отметил важность для Тамбовской области обеспечения комфортной жизни для населения Новоайдарского района Луганской Народной Республики, с которым заключено соглашение о сотрудничестве. Согласно его данным, сейчас в Новоайдарском районе на постоянной основе работают строители, работники жилищно-коммунального хозяйства, администрации Тамбовской области. Их главная задача - подготовка к новому учебному году, для этого ремонтируют ряд школ, обеспечивают всем необходимым, в том числе учебниками.Кроме того, уточнил Егоров, тамбовские специалисты контролируют ход уборочной кампании и бесперебойную работу предприятий, которые перерабатывают продукцию сельхозназначения, а также принимают активное участие в подготовке к прохождению осенне-зимнего сезона, готовят котельные.

https://ria.ru/20220816/bezhentsy-1810039882.html

донбасс

новоайдарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донбасс, новоайдарский район, гуманитарная помощь, максим егоров