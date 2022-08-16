https://ria.ru/20220816/granitsy-1810054790.html

Зеленский призвал закрыть границы для россиян на год

Зеленский призвал закрыть границы для россиян на год - РИА Новости, 16.08.2022

Зеленский призвал закрыть границы для россиян на год

Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:59

2022-08-16T16:59

2022-08-16T17:12

россия

украина

владимир зеленский

в мире

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774341665_36:0:2775:1541_1920x0_80_0_0_a329c639af7a87eb8eeea8806ab0f3b6.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат".В своем интервью газете Washington Post Зеленский заявляет, что закрытие границ для граждан РФ - это самые значимые санкции."Все очень просто: какими бы ни были граждане РФ - есть те, кто поддерживает и кто не поддерживает - их дети там, учатся за границей, в школах, вузах и так далее. Пусть едут в Россию. Ничего страшного в этом нет, пусть едут туда. Не навсегда - пожалуйста, пусть возвращаются. Они просто поймут тогда... Пусть россияне едут на родину, пусть все едут в Россию", - заявил Зеленский. Транскрипт его интервью дается в переводе на английский язык.По утверждению Зеленского введение подобных санкций - это единственный способ "повлиять на (президента России Владимира) Путина". "Когда его население будет оказывать давление на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень простые. Речь не о деньгах, не о газе или трубах и о том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закройте границы на год и вы увидите результат", - заявил Зеленский.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220816/estoniya-1810043232.html

https://ria.ru/20220816/vizy-1810045060.html

https://ria.ru/20220816/evropa-1810019912.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, владимир зеленский, в мире, новости - туризм