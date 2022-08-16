16:59 16.08.2022 (обновлено: 17:12 16.08.2022)
Зеленский призвал закрыть границы для россиян на год
Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат"
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат".
В своем интервью газете Washington Post Зеленский заявляет, что закрытие границ для граждан РФ - это самые значимые санкции.
"Все очень просто: какими бы ни были граждане РФ - есть те, кто поддерживает и кто не поддерживает - их дети там, учатся за границей, в школах, вузах и так далее. Пусть едут в Россию. Ничего страшного в этом нет, пусть едут туда. Не навсегда - пожалуйста, пусть возвращаются. Они просто поймут тогда... Пусть россияне едут на родину, пусть все едут в Россию", - заявил Зеленский. Транскрипт его интервью дается в переводе на английский язык.
По утверждению Зеленского введение подобных санкций - это единственный способ "повлиять на (президента России Владимира) Путина". "Когда его население будет оказывать давление на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень простые. Речь не о деньгах, не о газе или трубах и о том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закройте границы на год и вы увидите результат", - заявил Зеленский.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".