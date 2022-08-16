https://ria.ru/20220816/granitsa-1810005232.html
Движение на российско-эстонской границе возобновилось
Движение на российско-эстонской границе возобновилось - РИА Новости, 16.08.2022
Движение на российско-эстонской границе возобновилось
Движение на российско-эстонской границе возобновлено, работы по обновлению программных средств эстонской стороной завершены, сообщается в Telegram-канале ФТС... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:40
2022-08-16T14:40
2022-08-16T15:10
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение на российско-эстонской границе возобновлено, работы по обновлению программных средств эстонской стороной завершены, сообщается в Telegram-канале ФТС России.Ранее во вторник участок границы в районе Ивангород-Нарва закрыли на неопределенный срок."Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220816/estoniya-1809972981.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония, новости - туризм
В мире, Россия, Эстония, Туризм, Новости - Туризм
14:40 16.08.2022 (обновлено: 15:10 16.08.2022)
Движение на российско-эстонской границе возобновилось
ФТС сообщила о возобновлении движения на российско-эстонской границе