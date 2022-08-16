Рейтинг@Mail.ru
Движение на российско-эстонской границе возобновилось - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220816/granitsa-1810005232.html
Движение на российско-эстонской границе возобновилось
Движение на российско-эстонской границе возобновилось - РИА Новости, 16.08.2022
Движение на российско-эстонской границе возобновилось
Движение на российско-эстонской границе возобновлено, работы по обновлению программных средств эстонской стороной завершены, сообщается в Telegram-канале ФТС... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:40
2022-08-16T15:10
в мире
россия
эстония
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809975333_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_6fb0f44b0beea43d4a95e7bbdbf97a46.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение на российско-эстонской границе возобновлено, работы по обновлению программных средств эстонской стороной завершены, сообщается в Telegram-канале ФТС России.Ранее во вторник участок границы в районе Ивангород-Нарва закрыли на неопределенный срок."Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220816/estoniya-1809972981.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809975333_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_1a6267fa79fc0e81b103c4dfc53a78bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, новости - туризм
В мире, Россия, Эстония, Туризм, Новости - Туризм
14:40 16.08.2022 (обновлено: 15:10 16.08.2022)
 
Движение на российско-эстонской границе возобновилось

ФТС сообщила о возобновлении движения на российско-эстонской границе

© AP PhotoРусский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва
Русский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo
Русский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение на российско-эстонской границе возобновлено, работы по обновлению программных средств эстонской стороной завершены, сообщается в Telegram-канале ФТС России.
Ранее во вторник участок границы в районе Ивангород-Нарва закрыли на неопределенный срок.
"Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Нарва - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
13:02Туризм
Эстония закрыла границу с Россией в Нарве, сообщили СМИ
 
ТуризмВ миреРоссияЭстонияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала