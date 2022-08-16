https://ria.ru/20220816/granitsa-1810005232.html

Движение на российско-эстонской границе возобновилось

Движение на российско-эстонской границе возобновилось - РИА Новости, 16.08.2022

Движение на российско-эстонской границе возобновилось

Движение на российско-эстонской границе возобновлено, работы по обновлению программных средств эстонской стороной завершены, сообщается в Telegram-канале ФТС... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:40

2022-08-16T14:40

2022-08-16T15:10

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение на российско-эстонской границе возобновлено, работы по обновлению программных средств эстонской стороной завершены, сообщается в Telegram-канале ФТС России.Ранее во вторник участок границы в районе Ивангород-Нарва закрыли на неопределенный срок."Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, эстония, новости - туризм