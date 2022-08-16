https://ria.ru/20220816/gosduma-1810069806.html
В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию
В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию - РИА Новости, 16.08.2022
В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию
Следует пускать граждан Финляндии в Россию только в формате индивидуальных гуманитарных перемещений, связанных с лечением, похоронами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:46
2022-08-16T17:46
2022-08-16T17:56
здоровье - общество
пекка хаависто
россия
финляндия
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Следует пускать граждан Финляндии в Россию только в формате индивидуальных гуманитарных перемещений, связанных с лечением, похоронами, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия начнет ограничивать выдачу туристических виз в России с начала сентября десятью процентами от текущего уровня, то есть в 10 раз."Считаю, что нужно полностью закрыть въезд в Россию для граждан Финляндии, оставив только индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами", - сказал он.По его словам, "без визитов горячих финнов за бензином мы точно обойдемся".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, пекка хаависто, россия, финляндия
Здоровье - Общество, Пекка Хаависто, Россия, Финляндия
17:46 16.08.2022 (обновлено: 17:56 16.08.2022)
В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию
Депутат Морозов предложил пускать финнов в Россию для лечения и на похороны родных
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Следует пускать граждан Финляндии в Россию только в формате индивидуальных гуманитарных перемещений, связанных с лечением, похоронами, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто
заявил, что Финляндия начнет ограничивать выдачу туристических виз в России
с начала сентября десятью процентами от текущего уровня, то есть в 10 раз.
"Считаю, что нужно полностью закрыть въезд в Россию для граждан Финляндии, оставив только индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами", - сказал он.
По его словам, "без визитов горячих финнов за бензином мы точно обойдемся".