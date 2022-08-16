https://ria.ru/20220816/gosduma-1810069806.html

В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию

В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию - РИА Новости, 16.08.2022

В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию

Следует пускать граждан Финляндии в Россию только в формате индивидуальных гуманитарных перемещений, связанных с лечением, похоронами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:46

2022-08-16T17:46

2022-08-16T17:56

здоровье - общество

пекка хаависто

россия

финляндия

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Следует пускать граждан Финляндии в Россию только в формате индивидуальных гуманитарных перемещений, связанных с лечением, похоронами, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия начнет ограничивать выдачу туристических виз в России с начала сентября десятью процентами от текущего уровня, то есть в 10 раз."Считаю, что нужно полностью закрыть въезд в Россию для граждан Финляндии, оставив только индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами", - сказал он.По его словам, "без визитов горячих финнов за бензином мы точно обойдемся".

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россия

финляндия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, пекка хаависто, россия, финляндия