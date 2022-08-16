Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/gosduma-1810069806.html
В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию
В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию - РИА Новости, 16.08.2022
В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию
Следует пускать граждан Финляндии в Россию только в формате индивидуальных гуманитарных перемещений, связанных с лечением, похоронами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:46
2022-08-16T17:56
здоровье - общество
пекка хаависто
россия
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Следует пускать граждан Финляндии в Россию только в формате индивидуальных гуманитарных перемещений, связанных с лечением, похоронами, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия начнет ограничивать выдачу туристических виз в России с начала сентября десятью процентами от текущего уровня, то есть в 10 раз."Считаю, что нужно полностью закрыть въезд в Россию для граждан Финляндии, оставив только индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами", - сказал он.По его словам, "без визитов горячих финнов за бензином мы точно обойдемся".
https://ria.ru/20220816/vyplaty-1810066800.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, пекка хаависто, россия, финляндия
Здоровье - Общество, Пекка Хаависто, Россия, Финляндия
17:46 16.08.2022 (обновлено: 17:56 16.08.2022)
 
В Госдуме предложили ограничить финнам въезд в Россию

Депутат Морозов предложил пускать финнов в Россию для лечения и на похороны родных

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Следует пускать граждан Финляндии в Россию только в формате индивидуальных гуманитарных перемещений, связанных с лечением, похоронами, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия начнет ограничивать выдачу туристических виз в России с начала сентября десятью процентами от текущего уровня, то есть в 10 раз.
"Считаю, что нужно полностью закрыть въезд в Россию для граждан Финляндии, оставив только индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами", - сказал он.
По его словам, "без визитов горячих финнов за бензином мы точно обойдемся".
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 17:35
ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам
 
Здоровье - ОбществоПекка ХаавистоРоссияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала