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АКРА спрогнозировало рост госдолга России в 2023 году - РИА Новости, 16.08.2022
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АКРА спрогнозировало рост госдолга России в 2023 году
АКРА спрогнозировало рост госдолга России в 2023 году - РИА Новости, 16.08.2022
АКРА спрогнозировало рост госдолга России в 2023 году
Российский совокупный государственный долг в середине 2023 года может впервые за двадцать лет достичь 25% ВВП, а уже к концу 2024 года — 30-35%, поделился... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T05:41
2022-08-16T05:42
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
всемирный банк
антон силуанов
михаил сухов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский совокупный государственный долг в середине 2023 года может впервые за двадцать лет достичь 25% ВВП, а уже к концу 2024 года — 30-35%, поделился прогнозом в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов.При этом Сухов не ждет выхода Минфина на рынок в текущем году. "Занимать по дорогим ставкам Минфин не склонен, поэтому он вряд ли будет выходить по двузначным ставкам. Сейчас у Минфина есть другие возможности – в результате пересмотра бюджетного правила возможности для инвестирования из ФНБ могут быть расширены. Поэтому совсем необязательно ему выходить на долговой рынок", — пояснил он."Более уверенно можно говорить, что Минфин выйдет на рынок внутренних заимствований в следующем году, когда ставки по ОФЗ будут около 6%", — заключил глава АКРА.Последний раз совокупный государственный долг России превышал 30% от ВВП в 2003 году, а в следующем году опустился уже ниже 25%. В 2005 году показатель упал ниже 20% ВВП и с тех пор не пересекал эту отметку. В прошлом году госдолг России снизился до 16% ВВП, следует из закона об исполнении федерального бюджета. При этом в мае текущего года министр финансов Антон Силуанов говорил, что госдолг страны составляет около 14% ВВП, из них на иностранцев приходится примерно 3% ВВП.Опасными уровнями госдолга, согласно оценкам Всемирного банка, для развивающихся экономик считается 64% ВВП, для развитых — 77% ВВП, поскольку каждый процентный пункт долга выше этих уровней будет стоить экономике около 0,02% экономического роста.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), всемирный банк, антон силуанов, михаил сухов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Всемирный банк, Антон Силуанов, Михаил Сухов
05:41 16.08.2022 (обновлено: 05:42 16.08.2022)
 
АКРА спрогнозировало рост госдолга России в 2023 году

Глава АКРА Сухов: госдолг России в 2023 году может вырасти до 25 процентов ВВП

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты России
Монеты России - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский совокупный государственный долг в середине 2023 года может впервые за двадцать лет достичь 25% ВВП, а уже к концу 2024 года — 30-35%, поделился прогнозом в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов.

"Объем госдолга, я думаю, за год к середине 2023 года может вырасти до примерно 25% ВВП, а к концу 2024 года — до 30-35%", — считает аналитик. Российский госдолг включает в себя облигации федерального займа, государственные сберегательные облигации, а также государственные гарантии.

При этом Сухов не ждет выхода Минфина на рынок в текущем году. "Занимать по дорогим ставкам Минфин не склонен, поэтому он вряд ли будет выходить по двузначным ставкам. Сейчас у Минфина есть другие возможности – в результате пересмотра бюджетного правила возможности для инвестирования из ФНБ могут быть расширены. Поэтому совсем необязательно ему выходить на долговой рынок", — пояснил он.
"Более уверенно можно говорить, что Минфин выйдет на рынок внутренних заимствований в следующем году, когда ставки по ОФЗ будут около 6%", — заключил глава АКРА.
Экономический рост - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
05:03
АКРА спрогнозировало, когда российская экономика перейдет к росту
Последний раз совокупный государственный долг России превышал 30% от ВВП в 2003 году, а в следующем году опустился уже ниже 25%. В 2005 году показатель упал ниже 20% ВВП и с тех пор не пересекал эту отметку. В прошлом году госдолг России снизился до 16% ВВП, следует из закона об исполнении федерального бюджета. При этом в мае текущего года министр финансов Антон Силуанов говорил, что госдолг страны составляет около 14% ВВП, из них на иностранцев приходится примерно 3% ВВП.
Опасными уровнями госдолга, согласно оценкам Всемирного банка, для развивающихся экономик считается 64% ВВП, для развитых — 77% ВВП, поскольку каждый процентный пункт долга выше этих уровней будет стоить экономике около 0,02% экономического роста.
Михаил Сухов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
03:07
Глава АКРА ждет укрепления доллара до 70 рублей к концу осени
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Всемирный банкАнтон СилуановМихаил Сухов
 
 
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