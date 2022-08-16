https://ria.ru/20220816/gosdolg-1809884556.html

АКРА спрогнозировало рост госдолга России в 2023 году

АКРА спрогнозировало рост госдолга России в 2023 году - РИА Новости, 16.08.2022

АКРА спрогнозировало рост госдолга России в 2023 году

Российский совокупный государственный долг в середине 2023 года может впервые за двадцать лет достичь 25% ВВП, а уже к концу 2024 года — 30-35%, поделился... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T05:41

2022-08-16T05:41

2022-08-16T05:42

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

всемирный банк

антон силуанов

михаил сухов

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский совокупный государственный долг в середине 2023 года может впервые за двадцать лет достичь 25% ВВП, а уже к концу 2024 года — 30-35%, поделился прогнозом в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов.При этом Сухов не ждет выхода Минфина на рынок в текущем году. "Занимать по дорогим ставкам Минфин не склонен, поэтому он вряд ли будет выходить по двузначным ставкам. Сейчас у Минфина есть другие возможности – в результате пересмотра бюджетного правила возможности для инвестирования из ФНБ могут быть расширены. Поэтому совсем необязательно ему выходить на долговой рынок", — пояснил он."Более уверенно можно говорить, что Минфин выйдет на рынок внутренних заимствований в следующем году, когда ставки по ОФЗ будут около 6%", — заключил глава АКРА.Последний раз совокупный государственный долг России превышал 30% от ВВП в 2003 году, а в следующем году опустился уже ниже 25%. В 2005 году показатель упал ниже 20% ВВП и с тех пор не пересекал эту отметку. В прошлом году госдолг России снизился до 16% ВВП, следует из закона об исполнении федерального бюджета. При этом в мае текущего года министр финансов Антон Силуанов говорил, что госдолг страны составляет около 14% ВВП, из них на иностранцев приходится примерно 3% ВВП.Опасными уровнями госдолга, согласно оценкам Всемирного банка, для развивающихся экономик считается 64% ВВП, для развитых — 77% ВВП, поскольку каждый процентный пункт долга выше этих уровней будет стоить экономике около 0,02% экономического роста.

https://ria.ru/20220816/rost-1809883261.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), всемирный банк, антон силуанов, михаил сухов