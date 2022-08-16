20:23 16.08.2022 (обновлено: 21:51 16.08.2022)
Центр Горловки остался без света из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки Приходько: центр города остался без электричества из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Центр Горловки остался без электричества из-за обстрела украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Сейчас во время обстрела района оптового рынка, района ГАИ развалили нам 35-ю линию (электропередачи).., поэтому центр города без света. Прошу без паники, все на линии, все работают", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.
Во вторник в ходе обстрелов со стороны украинских войск в Горловке были ранены четыре мирных жителя, три из которых в результате прямого попадания снаряда в жилой дом.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.