При обстреле ВСУ Горловки пострадал мирный житель
Мэр Горловки Приходько: мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ центра города
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими боевиками по улице Минина и Пожарского ранен мирный житель, 1959 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник Приходько сообщил, что центр города остался без электричества из-за обстрела украинских войск.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.