https://ria.ru/20220816/gorlovka-1810101602.html

При обстреле ВСУ Горловки пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.08.2022

При обстреле ВСУ Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:55

2022-08-16T20:55

2022-08-16T20:55

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее во вторник Приходько сообщил, что центр города остался без электричества из-за обстрела украинских войск.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, жкх, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол