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Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/gorlovka-1810031989.html
Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ
Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022
Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ
Три мирных жителя ранены в Горловке при прямом попадании в дом украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:51
2022-08-16T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Горловке при прямом попадании в дом украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрелы Горловки в 14.40 и 14.45 мск. Украинские войска выпустили по городу 13 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Стирол
15:51 16.08.2022
 
Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ

Мэр Горловки Приходько: три жителя города ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда ВСУ
Осколки снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Горловке при прямом попадании в дом украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько.
"По уточненной информации, в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом по адресу: улица Доломитная, 38/1 ранения получили трое горловчан", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрелы Горловки в 14.40 и 14.45 мск. Украинские войска выпустили по городу 13 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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