https://ria.ru/20220816/gorlovka-1810031989.html
Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ
Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022
Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ
Три мирных жителя ранены в Горловке при прямом попадании в дом украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:51
2022-08-16T15:51
2022-08-16T15:51
специальная военная операция на украине
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жкх
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донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Горловке при прямом попадании в дом украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрелы Горловки в 14.40 и 14.45 мск. Украинские войска выпустили по городу 13 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ
Мэр Горловки Приходько: три жителя города ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ