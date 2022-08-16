https://ria.ru/20220816/gorlovka-1810031989.html

Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ

Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022

Три жителя Горловки ранены при прямом попадании в дом снаряда ВСУ

Три мирных жителя ранены в Горловке при прямом попадании в дом украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:51

2022-08-16T15:51

2022-08-16T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151143/21/1511432159_0:307:3075:2037_1920x0_80_0_0_2c7820978640248c3ee7bb4f61e73ef0.jpg

ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Горловке при прямом попадании в дом украинского снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрелы Горловки в 14.40 и 14.45 мск. Украинские войска выпустили по городу 13 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол