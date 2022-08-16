https://ria.ru/20220816/gorlovka-1810004171.html

ВСУ повредили школу и жилой дом при обстреле Горловки

ВСУ повредили школу и жилой дом при обстреле Горловки - РИА Новости, 16.08.2022

ВСУ повредили школу и жилой дом при обстреле Горловки

Здание школы, жилой дом и хозяйственная постройка в Горловке повреждены в результате удара украинских войск по городу, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:36

2022-08-16T14:36

2022-08-16T14:36

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Здание школы, жилой дом и хозяйственная постройка в Горловке повреждены в результате удара украинских войск по городу, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские боевики подвергли обстрелу поселок шахты им. Н. А. Изотова. В результате прямого попадания вражеского снаряда поврежден жилой дом и хозпостройка по улице Горнопромышленная, 20/1 и здание школы №30, расположенной по улице Черняховского", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол