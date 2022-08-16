https://ria.ru/20220816/gorlovka-1810004171.html
ВСУ повредили школу и жилой дом при обстреле Горловки
ВСУ повредили школу и жилой дом при обстреле Горловки - РИА Новости, 16.08.2022
ВСУ повредили школу и жилой дом при обстреле Горловки
Здание школы, жилой дом и хозяйственная постройка в Горловке повреждены в результате удара украинских войск по городу, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:36
2022-08-16T14:36
2022-08-16T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
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горловка
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донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Здание школы, жилой дом и хозяйственная постройка в Горловке повреждены в результате удара украинских войск по городу, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские боевики подвергли обстрелу поселок шахты им. Н. А. Изотова. В результате прямого попадания вражеского снаряда поврежден жилой дом и хозпостройка по улице Горнопромышленная, 20/1 и здание школы №30, расположенной по улице Черняховского", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ повредили школу и жилой дом при обстреле Горловки
Мэр Горловки Приходько: украинские боевики повредили школу и жилой дом при обстреле города