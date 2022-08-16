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При обстреле Владимировки украинскими войсками погибла женщина

При обстреле Владимировки украинскими войсками погибла женщина - РИА Новости, 16.08.2022

При обстреле Владимировки украинскими войсками погибла женщина

Украинские войска обстреляли населенный пункт Владимировка в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела погибла женщина, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T07:44

2022-08-16T07:44

2022-08-16T07:44

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Владимировка в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела погибла женщина, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, днр, вооруженные силы украины