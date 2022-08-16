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Цены на газ в Европе превысили 2600 долларов впервые с начала марта

Цены на газ в Европе превысили 2600 долларов впервые с начала марта - РИА Новости, 16.08.2022

Цены на газ в Европе превысили 2600 долларов впервые с начала марта

Стоимость газа в Европе впервые с начала весны превысила отметку в 2600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:13

2022-08-16T16:13

2022-08-16T17:18

экономика

цены на нефть

европа

северный поток

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Стоимость газа в Европе впервые с начала весны превысила отметку в 2600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Цены на топливо растут почти на 13%.На открытии стоимость сентябрьских фьючерсов (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) составляла около 2418 долларов, но спустя некоторое время она опустилась ниже 2400 долларов. При этом минимум достигал 2348 долларов за тысячу кубометров. Однако к середине дня котировки начали наращивать темпы роста. В 13:43 мск превысили 2500 долларов, а к 15:42 перешагнули отметку в 2600 долларов. По состоянию на 15:52 мск ценовой максимум составлял 2631,7, что на 13,3% выше расчетной цены накануне.Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты объясняли сложившуюся ситуацию ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа снизился после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились.Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50 процентов — до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров с 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220811/evropa-1808756740.html

https://ria.ru/20220815/gaz-1809868146.html

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экономика, цены на нефть, европа, северный поток