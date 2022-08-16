https://ria.ru/20220816/gaz-1809987552.html

Цены на газ в Европе превысили 2500 долларов впервые с начала марта

Цены на газ в Европе превысили 2500 долларов впервые с начала марта - РИА Новости, 16.08.2022

Цены на газ в Европе превысили 2500 долларов впервые с начала марта

Биржевые цены на газ в Европе в середине торгов вторника превысили отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, растут почти на 8%,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:48

2022-08-16T13:48

2022-08-16T14:14

экономика

европа

природный газ

северный поток

сжиженный природный газ

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в середине торгов вторника превысили отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, растут почти на 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии цена составляла около 2418 долларов, затем скорректировалась и опустилась ниже 2400 долларов, минимум достигал 2348 долларов, а максимум - 2507 долларов.В прошлом году Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% - до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров со 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ, северный поток, сжиженный природный газ