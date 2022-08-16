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Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" объявил программу - РИА Новости, 16.08.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220816/festival-1810075162.html
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" объявил программу
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" объявил программу - РИА Новости, 16.08.2022
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" объявил программу
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" на курорте "Роза-Хутор" объявил программу. Она представлена на сайте смотра. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:56
2022-08-16T18:56
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" на курорте "Роза-Хутор" объявил программу. Она представлена на сайте смотра. Здесь покажут такие ленты, как "Голиаф" Адильхана Ержанова, "Далекие близкие" Ивана Соснина, "Либерия. Охотники за сокровищами" Глеба Орлова, "Мажор. Фильм 2" Никиты Власова, "Мать моего сына" Ильи Максимова. "Прямой эфир" Карена Оганесяна, "Экспресс" Руслана Братова. В сериальной программе значатся проекты "13 клиническая" Клима Козинского, "Аврора" Романа Волобуева, "Алиса не может ждать" Наталии Мещаниновой, "Время гнева" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, "Комплекс Бога" Флюзы Фаршхатовой, "Конец Света" Александра Незлобина, "Кунгур" Сергея Попова, "Лэйт Найт Скул" Ники Яковлевой, "М" Александра Молочникова, "Надвое" Валерия Тодоровского, "Пансион" Святослава Подгаевского, "С нуля" Василия Бархатова, "Черная весна" Сергея Тарамаева и Любови Львовой, "Я любила мужа" Юлии Трофимовой."Новый сезон" — смотр сериалов (первые две/три серии, чей общий хронометраж не больше 90 минут) и полнометражных картин, представленных российскими онлайн-платформами (START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv).Фестиваль пройдет с 18 по 23 сентября 2022 года.
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353
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новости культуры, карен оганесян, никита высоцкий, кинопоиск, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Карен Оганесян, Никита Высоцкий, Кинопоиск, что посмотреть
18:56 16.08.2022
 
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" объявил программу

Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" на курорте "Роза-Хутор" объявил программу

© Фестиваль "Новый сезон"Постер фестиваля "Новый сезон"
Постер фестиваля Новый сезон
© Фестиваль "Новый сезон"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" на курорте "Роза-Хутор" объявил программу. Она представлена на сайте смотра.
Здесь покажут такие ленты, как "Голиаф" Адильхана Ержанова, "Далекие близкие" Ивана Соснина, "Либерия. Охотники за сокровищами" Глеба Орлова, "Мажор. Фильм 2" Никиты Власова, "Мать моего сына" Ильи Максимова. "Прямой эфир" Карена Оганесяна, "Экспресс" Руслана Братова.
В сериальной программе значатся проекты "13 клиническая" Клима Козинского, "Аврора" Романа Волобуева, "Алиса не может ждать" Наталии Мещаниновой, "Время гнева" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, "Комплекс Бога" Флюзы Фаршхатовой, "Конец Света" Александра Незлобина, "Кунгур" Сергея Попова, "Лэйт Найт Скул" Ники Яковлевой, "М" Александра Молочникова, "Надвое" Валерия Тодоровского, "Пансион" Святослава Подгаевского, "С нуля" Василия Бархатова, "Черная весна" Сергея Тарамаева и Любови Львовой, "Я любила мужа" Юлии Трофимовой.
"Новый сезон" — смотр сериалов (первые две/три серии, чей общий хронометраж не больше 90 минут) и полнометражных картин, представленных российскими онлайн-платформами (START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv).
Фестиваль пройдет с 18 по 23 сентября 2022 года.
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