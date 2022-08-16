https://ria.ru/20220816/fermery-1810109696.html

В Нидерландах задержали более ста человек во время протестов фермеров

В Нидерландах задержали более ста человек во время протестов фермеров - РИА Новости, 16.08.2022

В Нидерландах задержали более ста человек во время протестов фермеров

Более 100 человек за последние недели задержаны в Нидерландах за правонарушения на протестах фермеров, сообщила во вторник полиция королевства. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:28

2022-08-16T22:28

2022-08-16T22:28

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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Более 100 человек за последние недели задержаны в Нидерландах за правонарушения на протестах фермеров, сообщила во вторник полиция королевства."За последние недели более 100 человек были задержаны за нарушения, связанные с протестами фермеров. К ним относятся блокада дорог, поджоги и свалка отходов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте голландской полиции.Отмечается, что правоохранители также в общей сложности выписали более 700 штрафов.Протесты фермеров начались после того, как правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры заявили, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.В начале июля несколько дней подряд фермеры блокировали распределительные склады супермаркетов и дорожные магистрали в знак протеста. Как передавал корреспондент РИА Новости, в результате действий фермеров опустели полки в супермаркетах страны. В ряде магазинов на границе с Германией появились "прогалины" на полках с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и мороженым. Cупермаркеты в Нидерландах понесли убытки на десятки миллионов евро из-за блокады складов.В конце июля протесты возобновились: фермеры блокировали крупные автомагистрали и разбрасывали на дорогах навоз и сено в знак протеста против политики правительства в экологической сфере.

https://ria.ru/20220805/niderlandy-1807494705.html

https://ria.ru/20220816/fermery-1810076629.html

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