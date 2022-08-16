https://ria.ru/20220816/fermery-1810076629.html

В Сербии аграрии протестуют из-за цен на подсолнечник

В Сербии аграрии протестуют из-за цен на подсолнечник - РИА Новости, 16.08.2022

В Сербии аграрии протестуют из-за цен на подсолнечник

Сельхозпроизводители Сербии требуют договора с правительством по гарантированной цене подсолнечника и блокируют тракторами трассы в пяти городах страны,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:20

2022-08-16T18:20

2022-08-16T18:20

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БЕЛГРАД, 16 авг - РИА Новости. Сельхозпроизводители Сербии требуют договора с правительством по гарантированной цене подсолнечника и блокируют тракторами трассы в пяти городах страны, передает Радио и телевидение республики.Сербские аграрии выражают недовольство откупными ценами на сельхозпродукцию уже около недели. В понедельник они целый день провели в правительстве на переговорах с премьером Аной Брнабич и добились гарантированной откупной цены в 15 динаров (около 12 евроцентов) за литр коровьего молока."Сельхозпроизводители на вчерашних переговорах с правительством достигли договоренности о молоке, но все еще не договорились о цене подсолнечника. Продолжаются блокады трасс в Нови-Саде, Суботице, Сомборе, Панчево и Лапово. Из правительства сообщают, что готовы к продолжению переговоров", - передает ТВ.Тракторные блокады на дорогах в разных городах продолжаются по несколько часов в день, участники пропускают машины экстренных служб, обходится без инцидентов."Кабмин заинтересован найти решение, которое должно быть компромиссным. Требования аграриев весьма амбициозны, они хотят откупную цену подсолнечника по 700 евро за тонну, тогда как в Хорватии она составляет 520, а в Болгарии - 535 евро", - цитирует пресс-служба премьера Сербии.При этом в регионе Западных Балкан продолжает постепенно дешеветь бензин и дизельное топливо. Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии каждую пятницу публикует новые максимальные розничные цены на ГСМ. Министерство сообщило 12 августа, что до 19 августа цена евродизеля составит 207 динаров (около 1,75 евро) за литр, бензина 95 - 180 динаров (около 1,52 евро) за литр, что на 1,5 и 3 евроцента дешевле, чем неделю назад.

https://ria.ru/20220816/sakhar-1810061284.html

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808116871.html

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ана брнабич, сербия, хорватия, болгария, в мире, экономика