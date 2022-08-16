https://ria.ru/20220816/evropa-1810055308.html

Bloomberg: Европа отворачивается от Украины

Bloomberg: Европа отворачивается от Украины - РИА Новости, 16.08.2022

Bloomberg: Европа отворачивается от Украины

Европейцы на фоне продолжающегося конфликта на Украине все больше беспокоятся о собственном благосостоянии, нежели о проблемах бывшей советской республики,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:00

2022-08-16T17:00

2022-08-16T18:56

украина

европа

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейцы на фоне продолжающегося конфликта на Украине все больше беспокоятся о собственном благосостоянии, нежели о проблемах бывшей советской республики, пишет Bloomberg."Среди опасений европейцев рост стоимости жизни опережает конфликт на Украине", — говорится в материале.Решимость и единство Запада в вопросе поддержки Киева будут ослабевать по мере наступления холодов, считают авторы.Западным политикам необходимо подготовить обывателей к предстоящим трудностям и попросить их запастись терпением, резюмирует Bloomberg.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Тем не менее страны Европы продолжают накачивать Украину оружием и затягивать конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такая стратегия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220816/makron-1810015380.html

https://ria.ru/20220816/polsha-1810053258.html

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

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европа

киев

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, европа, в мире, киев