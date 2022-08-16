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Bloomberg: Европа отворачивается от Украины - РИА Новости, 16.08.2022
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Bloomberg: Европа отворачивается от Украины
Bloomberg: Европа отворачивается от Украины - РИА Новости, 16.08.2022
Bloomberg: Европа отворачивается от Украины
Европейцы на фоне продолжающегося конфликта на Украине все больше беспокоятся о собственном благосостоянии, нежели о проблемах бывшей советской республики,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:00
2022-08-16T18:56
украина
европа
в мире
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейцы на фоне продолжающегося конфликта на Украине все больше беспокоятся о собственном благосостоянии, нежели о проблемах бывшей советской республики, пишет Bloomberg."Среди опасений европейцев рост стоимости жизни опережает конфликт на Украине", — говорится в материале.Решимость и единство Запада в вопросе поддержки Киева будут ослабевать по мере наступления холодов, считают авторы.Западным политикам необходимо подготовить обывателей к предстоящим трудностям и попросить их запастись терпением, резюмирует Bloomberg.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Тем не менее страны Европы продолжают накачивать Украину оружием и затягивать конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такая стратегия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, европа, в мире, киев
Украина, Европа, В мире, Киев
17:00 16.08.2022 (обновлено: 18:56 16.08.2022)
 
Bloomberg: Европа отворачивается от Украины

Bloomberg: резкий рост цен волнует жителей Европы больше конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейцы на фоне продолжающегося конфликта на Украине все больше беспокоятся о собственном благосостоянии, нежели о проблемах бывшей советской республики, пишет Bloomberg.
"Среди опасений европейцев рост стоимости жизни опережает конфликт на Украине", — говорится в материале.
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Решимость и единство Запада в вопросе поддержки Киева будут ослабевать по мере наступления холодов, считают авторы.

"Ситуация не улучшается, европейских потребителей ожидает мрачная зима. Великобритания, например, уже готовится к систематическим отключениям электроэнергии", — отмечают они.

Западным политикам необходимо подготовить обывателей к предстоящим трудностям и попросить их запастись терпением, резюмирует Bloomberg.
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Тем не менее страны Европы продолжают накачивать Украину оружием и затягивать конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такая стратегия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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