17:00 16.08.2022 (обновлено: 18:56 16.08.2022)
Bloomberg: Европа отворачивается от Украины
Bloomberg: резкий рост цен волнует жителей Европы больше конфликта на Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейцы на фоне продолжающегося конфликта на Украине все больше беспокоятся о собственном благосостоянии, нежели о проблемах бывшей советской республики, пишет Bloomberg.
"Среди опасений европейцев рост стоимости жизни опережает конфликт на Украине", — говорится в материале.
Решимость и единство Запада в вопросе поддержки Киева будут ослабевать по мере наступления холодов, считают авторы.
"Ситуация не улучшается, европейских потребителей ожидает мрачная зима. Великобритания, например, уже готовится к систематическим отключениям электроэнергии", — отмечают они.
Западным политикам необходимо подготовить обывателей к предстоящим трудностям и попросить их запастись терпением, резюмирует Bloomberg.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
Тем не менее страны Европы продолжают накачивать Украину оружием и затягивать конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такая стратегия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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