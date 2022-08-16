https://ria.ru/20220816/evakuatsiya-1809894443.html

Жителей эвакуируют из Джанкойского района Крыма из-за детонации боеприпасов

Жителей эвакуируют из Джанкойского района Крыма из-за детонации боеприпасов - РИА Новости, 16.08.2022

Жителей эвакуируют из Джанкойского района Крыма из-за детонации боеприпасов

Детонация боеприпасов произошла на складе рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма около 6 утра, порядка 2 тысяч жителей эвакуированы, сообщил РИА... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:00

2022-08-16T09:00

2022-08-16T09:05

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Детонация боеприпасов произошла на складе рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма около 6 утра, порядка 2 тысяч жителей эвакуированы, сообщил РИА Новости председатель сельского совета – глава администрации сельского поселения Николай Карпец."Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около 6 утра. Жителей эвакуируем, около двух тысяч уже эвакуировано", - сказал Карпец.

https://ria.ru/20220816/vzryv-1809893973.html

республика крым

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика крым