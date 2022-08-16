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Жителей эвакуируют из Джанкойского района Крыма из-за детонации боеприпасов - РИА Новости, 16.08.2022
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Жителей эвакуируют из Джанкойского района Крыма из-за детонации боеприпасов
Жителей эвакуируют из Джанкойского района Крыма из-за детонации боеприпасов - РИА Новости, 16.08.2022
Жителей эвакуируют из Джанкойского района Крыма из-за детонации боеприпасов
Детонация боеприпасов произошла на складе рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма около 6 утра, порядка 2 тысяч жителей эвакуированы, сообщил РИА... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:00
2022-08-16T09:05
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Детонация боеприпасов произошла на складе рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма около 6 утра, порядка 2 тысяч жителей эвакуированы, сообщил РИА Новости председатель сельского совета – глава администрации сельского поселения Николай Карпец."Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около 6 утра. Жителей эвакуируем, около двух тысяч уже эвакуировано", - сказал Карпец.
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
09:00 16.08.2022 (обновлено: 09:05 16.08.2022)
 
Жителей эвакуируют из Джанкойского района Крыма из-за детонации боеприпасов

Из села Майское в Джанкойском районе Крыма эвакуируют жителей из-за детонации боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Детонация боеприпасов произошла на складе рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма около 6 утра, порядка 2 тысяч жителей эвакуированы, сообщил РИА Новости председатель сельского совета – глава администрации сельского поселения Николай Карпец.
"Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около 6 утра. Жителей эвакуируем, около двух тысяч уже эвакуировано", - сказал Карпец.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
08:58
В Крыму на складе в районе села Майское сдетонировали боеприпасы
 
ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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