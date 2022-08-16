https://ria.ru/20220816/estoniya-1810043232.html

Таллин тестирует "карантин" для россиян, заявил политолог

Таллин тестирует "карантин" для россиян, заявил политолог - РИА Новости, 16.08.2022

Таллин тестирует "карантин" для россиян, заявил политолог

Временное закрытие российско-эстонской границы на пункте перехода между Нарвой и Ивангородом могло действительно произойти из-за технических проблем, однако... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:25

2022-08-16T16:25

2022-08-16T16:25

в мире

таллин

урмас рейнсалу

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Временное закрытие российско-эстонской границы на пункте перехода между Нарвой и Ивангородом могло действительно произойти из-за технических проблем, однако очевидно, что Таллин уже ведет дело к введению "карантина" для россиян и недалек день, когда Эстония может закрыть въезд в страну, заявил РИА Новости заведующий кафедрой общей политологией ВШЭ Леонид Поляков.Ранее в ФТС России сообщили о закрытии участка границы между Ивангородом и Нарвой на неопределенный срок из-за обновления программных средств эстонской стороной. Позже, по информации служб, движение было возобновлено. Пункты пропуска работают в штатном режиме.Он напомнил, что за несколько дней до приостановки движения через границу глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Таллин закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. По словам Полякова, следующим шагом может стать уже полный запрет на въезд."Эстонцы хотят применить такую дискриминационную, попахивающую расизмом меру, чтобы сохранить лицо… Если реакция мирового сообщества, и самое главное – Евросоюза будет приемлемой для них, они могут объявить, что вводят окончательный запрет россиянам на въезд. То есть это такая тактическая примитивная акция, которая совершено понятна. Но поскольку есть стремление все делать, не замаравшись о расизм и нацизм, применили такой прием", - сказал Поляков.По его словам, за Эстонией могут последовать и другие страны, например Чехия."В стране вводят, по сути дела, карантин от россиян. Так или иначе нормальными людьми это будет восприниматься как дискриминация. Однако это будет играть на руку тем, кто постарается в Европе продолжать раздувать русофобию. И я не исключаю, что эстонскому примеру могут последовать некоторые другие государства. У меня есть подозрение, что я в эту сторону также может склониться Чехия. Пример хотя и выразительный, но на самом деле омерзительный", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20220816/evrosoyuz-1809807878.html

https://ria.ru/20220816/evropa-1810019912.html

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в мире, таллин, урмас рейнсалу, нарва, эстония, россия