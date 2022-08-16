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Таллин тестирует "карантин" для россиян, заявил политолог - РИА Новости, 16.08.2022
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Таллин тестирует "карантин" для россиян, заявил политолог
Таллин тестирует "карантин" для россиян, заявил политолог - РИА Новости, 16.08.2022
Таллин тестирует "карантин" для россиян, заявил политолог
Временное закрытие российско-эстонской границы на пункте перехода между Нарвой и Ивангородом могло действительно произойти из-за технических проблем, однако... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:25
2022-08-16T16:25
в мире
таллин
урмас рейнсалу
нарва
эстония
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Временное закрытие российско-эстонской границы на пункте перехода между Нарвой и Ивангородом могло действительно произойти из-за технических проблем, однако очевидно, что Таллин уже ведет дело к введению "карантина" для россиян и недалек день, когда Эстония может закрыть въезд в страну, заявил РИА Новости заведующий кафедрой общей политологией ВШЭ Леонид Поляков.Ранее в ФТС России сообщили о закрытии участка границы между Ивангородом и Нарвой на неопределенный срок из-за обновления программных средств эстонской стороной. Позже, по информации служб, движение было возобновлено. Пункты пропуска работают в штатном режиме.Он напомнил, что за несколько дней до приостановки движения через границу глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Таллин закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. По словам Полякова, следующим шагом может стать уже полный запрет на въезд."Эстонцы хотят применить такую дискриминационную, попахивающую расизмом меру, чтобы сохранить лицо… Если реакция мирового сообщества, и самое главное – Евросоюза будет приемлемой для них, они могут объявить, что вводят окончательный запрет россиянам на въезд. То есть это такая тактическая примитивная акция, которая совершено понятна. Но поскольку есть стремление все делать, не замаравшись о расизм и нацизм, применили такой прием", - сказал Поляков.По его словам, за Эстонией могут последовать и другие страны, например Чехия."В стране вводят, по сути дела, карантин от россиян. Так или иначе нормальными людьми это будет восприниматься как дискриминация. Однако это будет играть на руку тем, кто постарается в Европе продолжать раздувать русофобию. И я не исключаю, что эстонскому примеру могут последовать некоторые другие государства. У меня есть подозрение, что я в эту сторону также может склониться Чехия. Пример хотя и выразительный, но на самом деле омерзительный", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20220816/evrosoyuz-1809807878.html
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в мире, таллин, урмас рейнсалу, нарва, эстония, россия
В мире, Таллин, Урмас Рейнсалу, Нарва, Эстония, Россия
16:25 16.08.2022
 
Таллин тестирует "карантин" для россиян, заявил политолог

Политолог Поляков: закрытие границы Эстонией это показательный шаг на фоне визовых санкций

© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Пешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Временное закрытие российско-эстонской границы на пункте перехода между Нарвой и Ивангородом могло действительно произойти из-за технических проблем, однако очевидно, что Таллин уже ведет дело к введению "карантина" для россиян и недалек день, когда Эстония может закрыть въезд в страну, заявил РИА Новости заведующий кафедрой общей политологией ВШЭ Леонид Поляков.
Ранее в ФТС России сообщили о закрытии участка границы между Ивангородом и Нарвой на неопределенный срок из-за обновления программных средств эстонской стороной. Позже, по информации служб, движение было возобновлено. Пункты пропуска работают в штатном режиме.
"Возможно, есть и технические проблемы. Но мне представляется, что это используется как некий предлог", - сказал эксперт.
Он напомнил, что за несколько дней до приостановки движения через границу глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Таллин закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. По словам Полякова, следующим шагом может стать уже полный запрет на въезд.
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"Эстонцы хотят применить такую дискриминационную, попахивающую расизмом меру, чтобы сохранить лицо… Если реакция мирового сообщества, и самое главное – Евросоюза будет приемлемой для них, они могут объявить, что вводят окончательный запрет россиянам на въезд. То есть это такая тактическая примитивная акция, которая совершено понятна. Но поскольку есть стремление все делать, не замаравшись о расизм и нацизм, применили такой прием", - сказал Поляков.
По его словам, за Эстонией могут последовать и другие страны, например Чехия.
"В стране вводят, по сути дела, карантин от россиян. Так или иначе нормальными людьми это будет восприниматься как дискриминация. Однако это будет играть на руку тем, кто постарается в Европе продолжать раздувать русофобию. И я не исключаю, что эстонскому примеру могут последовать некоторые другие государства. У меня есть подозрение, что я в эту сторону также может склониться Чехия. Пример хотя и выразительный, но на самом деле омерзительный", - отметил эксперт.
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В миреТаллинУрмас РейнсалуНарваЭстонияРоссия
 
 
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