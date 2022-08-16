https://ria.ru/20220816/estoniya-1809972981.html

Эстония закрыла границу с Россией в Нарве, сообщили СМИ

Эстония закрыла границу с Россией в Нарве, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2022

Эстония закрыла границу с Россией в Нарве, сообщили СМИ

Эстония закрыла границу на пограничном с Россией пункте Нарва-Ивангород, предположительно, в связи с демонтажем танка-памятника Т-34 и других советских... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:02

2022-08-16T13:02

2022-08-16T13:19

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Эстония закрыла границу на пограничном с Россией пункте Нарва-Ивангород, предположительно, в связи с демонтажем танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве, сообщил во вторник портал Delfi."По словам очевидцев, эстонские пограничники уже несколько часов не пропускают едущих из РФ людей, среди которых и жители Эстонии. У портала пока нет данных о том, когда откроется граница", - говорится в сообщении.Delfi предполагает, что временное закрытие границы связано с тем, что во вторник в Нарве проходит демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов.Портал государственного телерадиовещания ERR ранее сообщил, что танк уже снят с постамента и погружен на военный трейлер, который начал движение в сторону Таллина. Танк будет доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином. Демонтаж других советских памятников продолжается.Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьер-министра Каи Каллас, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности.

https://ria.ru/20220816/pamyatniki-1809952715.html

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в мире, эстония, россия, нарва, т-34, новости - туризм