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Захарова назвала заявление Эстонии о демонтаже советских памятников угрозой - РИА Новости, 16.08.2022
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Захарова назвала заявление Эстонии о демонтаже советских памятников угрозой
Захарова назвала заявление Эстонии о демонтаже советских памятников угрозой - РИА Новости, 16.08.2022
Захарова назвала заявление Эстонии о демонтаже советских памятников угрозой
Заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о демонтаже советских памятников и возможном аннулировании вида на жительство для не согласных с этими мерами - это... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:37
2022-08-16T11:47
в мире
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эстония
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о демонтаже советских памятников и возможном аннулировании вида на жительство для не согласных с этими мерами - это прямая угроза от представителя власти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она напомнила, что ранее министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что если кто-то из находящихся в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев решит выступить против демонтажа советских памятников, то ему нужно учесть вероятность аннулирования его ВНЖ."Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам. Основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии", - написала Захарова в Telegram-канале.
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в мире, россия, эстония, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Эстония, Санкции в отношении России
11:37 16.08.2022 (обновлено: 11:47 16.08.2022)
 
Захарова назвала заявление Эстонии о демонтаже советских памятников угрозой

Захарова назвала заявление Эстонии о демонтаже памятников и аннуляции ВНЖ угрозой

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о демонтаже советских памятников и возможном аннулировании вида на жительство для не согласных с этими мерами - это прямая угроза от представителя власти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что ранее министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что если кто-то из находящихся в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев решит выступить против демонтажа советских памятников, то ему нужно учесть вероятность аннулирования его ВНЖ.
"Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам. Основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии", - написала Захарова в Telegram-канале.
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