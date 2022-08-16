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Ученые раскрыли, у каких стран выше шансы пережить ядерную войну - РИА Новости, 16.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220816/eksperiment-1810089558.html
Ученые раскрыли, у каких стран выше шансы пережить ядерную войну
Ученые раскрыли, у каких стран выше шансы пережить ядерную войну - РИА Новости, 16.08.2022
Ученые раскрыли, у каких стран выше шансы пережить ядерную войну
В случае гипотетической ядерной войны Австралия и Аргентина лучше всех справятся с ее последствиями. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:25
2022-08-16T20:33
наука
австралия
аргентина
в мире
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В случае гипотетической ядерной войны Австралия и Аргентина лучше всех справятся с ее последствиями. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного в журнале Nature Food.Специалисты смоделировали теоретический сценарий ядерного конфликта. По их оценке, сброшенные на города и промышленные центры атомные бомбы вызовут огненные бури, а атмосфера в мире загрязнится из-за выбросов частиц горения. Это приведет к изменениям климата и сократит запасы пищи на суше и в океанах."В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи потребление зерновых снизится примерно на 90 процентов через три-четыре года после апокалипсиса", — прогнозируют эксперты.На картах, опубликованных специалистами, видно, что Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное потребление пищи (количество килокалорий на душу населения в день) даже при наибольшем объеме выброса сажи в атмосферу."Новая Зеландия также испытает меньшее воздействие, чем другие страны. Но если этот сценарий действительно произойдет, регион, возможно, столкнется с притоком беженцев из Азии и других стран, страдающих от нехватки продовольствия", — отмечается в статье.В ходе эксперимента специалисты просчитали последствия вероятных конфликтов между реальными странами. Так, например, в случае полномасштабной атомной войны между Россией и США могут погибнуть более пяти миллиардов людей, а планету накроет ядерная зима.Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по его применению.Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20220815/zelenskiy-1809861547.html
https://ria.ru/20220811/nato-1808760280.html
https://ria.ru/20211013/arktika-1754300434.html
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австралия, аргентина, в мире
Наука, Австралия, Аргентина, В мире
19:25 16.08.2022 (обновлено: 20:33 16.08.2022)
 
Ученые раскрыли, у каких стран выше шансы пережить ядерную войну

Nature Food: у жителей Австралии и Аргентины больше шансов пережить ядерную войну

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В случае гипотетической ядерной войны Австралия и Аргентина лучше всех справятся с ее последствиями. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного в журнале Nature Food.
Специалисты смоделировали теоретический сценарий ядерного конфликта. По их оценке, сброшенные на города и промышленные центры атомные бомбы вызовут огненные бури, а атмосфера в мире загрязнится из-за выбросов частиц горения. Это приведет к изменениям климата и сократит запасы пищи на суше и в океанах.
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"В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи потребление зерновых снизится примерно на 90 процентов через три-четыре года после апокалипсиса", — прогнозируют эксперты.
На картах, опубликованных специалистами, видно, что Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное потребление пищи (количество килокалорий на душу населения в день) даже при наибольшем объеме выброса сажи в атмосферу.
"Новая Зеландия также испытает меньшее воздействие, чем другие страны. Но если этот сценарий действительно произойдет, регион, возможно, столкнется с притоком беженцев из Азии и других стран, страдающих от нехватки продовольствия", — отмечается в статье.
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В ходе эксперимента специалисты просчитали последствия вероятных конфликтов между реальными странами. Так, например, в случае полномасштабной атомной войны между Россией и США могут погибнуть более пяти миллиардов людей, а планету накроет ядерная зима.
Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по его применению.
Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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