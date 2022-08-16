https://ria.ru/20220816/ekonomiya-1810078643.html

Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос

Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос - РИА Новости, 16.08.2022

Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос

Миллионы британских граждан сообщили, что отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Кородлевства сократили количество РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:29

2022-08-16T18:29

2022-08-16T18:29

в мире

великобритания

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Миллионы британских граждан сообщили, что отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Кородлевства сократили количество посещений кафе и ресторанов, следует из данных опроса исследовательской компании YouGov для Times Radio, представленного газетой Times.Опрос показал, что за последние шесть месяцев каждый шестой британец (16%) регулярно пропускал приемы пищи, чтобы сэкономить деньги. Этот показатель составил 28% среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет.В соответствии с данными опроса, 39% британцев отказываются от покупки тех или иных продуктов "по финансовым причинам".Также, по данным опроса, количество британцев, которые тратят более сотни фунтов стерлингов в неделю на покупки, практически удвоилось за последние четыре года (с 8% до 15%).Опрос проводился 8 и 9 августа 2022 года, в нем участвовали 1717 совершеннолетних британцев. О репрезентативности выборки и погрешностях опроса не уточняется.

https://ria.ru/20220815/tseny-1809726139.html

великобритания

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, великобритания