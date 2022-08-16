https://ria.ru/20220816/ekonomiya-1810078643.html
Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос
Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос - РИА Новости, 16.08.2022
Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос
Миллионы британских граждан сообщили, что отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Кородлевства сократили количество РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:29
2022-08-16T18:29
2022-08-16T18:29
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/54909/89/549098920_0:419:2811:2000_1920x0_80_0_0_51e5c8d6511266cdd25b913d696610a0.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Миллионы британских граждан сообщили, что отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Кородлевства сократили количество посещений кафе и ресторанов, следует из данных опроса исследовательской компании YouGov для Times Radio, представленного газетой Times.Опрос показал, что за последние шесть месяцев каждый шестой британец (16%) регулярно пропускал приемы пищи, чтобы сэкономить деньги. Этот показатель составил 28% среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет.В соответствии с данными опроса, 39% британцев отказываются от покупки тех или иных продуктов "по финансовым причинам".Также, по данным опроса, количество британцев, которые тратят более сотни фунтов стерлингов в неделю на покупки, практически удвоилось за последние четыре года (с 8% до 15%).Опрос проводился 8 и 9 августа 2022 года, в нем участвовали 1717 совершеннолетних британцев. О репрезентативности выборки и погрешностях опроса не уточняется.
https://ria.ru/20220815/tseny-1809726139.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/54909/89/549098920_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_dadd35f8ae789a6cb569de1d7715840f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос
YouGov: миллионы британцев отказываются от покупки продуктов ради экономии средств
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Миллионы британских граждан сообщили, что отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Кородлевства сократили количество посещений кафе и ресторанов, следует
из данных опроса исследовательской компании YouGov для Times Radio, представленного газетой Times.
"Согласно опросу YouGov, проведенному для Times Radio, 50/% людей (жителей Великобриатнии - ред.) сократили посещения кафе и ресторанов, в то время как миллионы говорят, что возвращали продукты на полки супермаркетов, пытаясь сбалансировать свои бюджеты", - пишет издание.
Опрос показал, что за последние шесть месяцев каждый шестой британец (16%) регулярно пропускал приемы пищи, чтобы сэкономить деньги. Этот показатель составил 28% среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет.
В соответствии с данными опроса, 39% британцев отказываются от покупки тех или иных продуктов "по финансовым причинам".
Также, по данным опроса, количество британцев, которые тратят более сотни фунтов стерлингов в неделю на покупки, практически удвоилось за последние четыре года (с 8% до 15%).
Опрос проводился 8 и 9 августа 2022 года, в нем участвовали 1717 совершеннолетних британцев. О репрезентативности выборки и погрешностях опроса не уточняется.