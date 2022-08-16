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Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос - РИА Новости, 16.08.2022
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Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос
Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос - РИА Новости, 16.08.2022
Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос
Миллионы британских граждан сообщили, что отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Кородлевства сократили количество РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:29
2022-08-16T18:29
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Миллионы британских граждан сообщили, что отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Кородлевства сократили количество посещений кафе и ресторанов, следует из данных опроса исследовательской компании YouGov для Times Radio, представленного газетой Times.Опрос показал, что за последние шесть месяцев каждый шестой британец (16%) регулярно пропускал приемы пищи, чтобы сэкономить деньги. Этот показатель составил 28% среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет.В соответствии с данными опроса, 39% британцев отказываются от покупки тех или иных продуктов "по финансовым причинам".Также, по данным опроса, количество британцев, которые тратят более сотни фунтов стерлингов в неделю на покупки, практически удвоилось за последние четыре года (с 8% до 15%).Опрос проводился 8 и 9 августа 2022 года, в нем участвовали 1717 совершеннолетних британцев. О репрезентативности выборки и погрешностях опроса не уточняется.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
18:29 16.08.2022
 
Британцы отказываются от покупок ради экономии денег, показал опрос

YouGov: миллионы британцев отказываются от покупки продуктов ради экономии средств

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФлаги Великобритании
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Миллионы британских граждан сообщили, что отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Кородлевства сократили количество посещений кафе и ресторанов, следует из данных опроса исследовательской компании YouGov для Times Radio, представленного газетой Times.
"Согласно опросу YouGov, проведенному для Times Radio, 50/% людей (жителей Великобриатнии - ред.) сократили посещения кафе и ресторанов, в то время как миллионы говорят, что возвращали продукты на полки супермаркетов, пытаясь сбалансировать свои бюджеты", - пишет издание.
Опрос показал, что за последние шесть месяцев каждый шестой британец (16%) регулярно пропускал приемы пищи, чтобы сэкономить деньги. Этот показатель составил 28% среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет.
В соответствии с данными опроса, 39% британцев отказываются от покупки тех или иных продуктов "по финансовым причинам".
Также, по данным опроса, количество британцев, которые тратят более сотни фунтов стерлингов в неделю на покупки, практически удвоилось за последние четыре года (с 8% до 15%).
Опрос проводился 8 и 9 августа 2022 года, в нем участвовали 1717 совершеннолетних британцев. О репрезентативности выборки и погрешностях опроса не уточняется.
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