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В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220816/egipet-1810014424.html
В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир
В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир - РИА Новости, 16.08.2022
В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир
В Египте назначили министра туризма и древностей, им стал банкир Ахмед Исса, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:47
2022-08-16T18:47
туризм
новости - туризм
egyptair
туризм
египет
турпоток
инвесторы
технологии
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Египте назначили министра туризма и древностей, им стал банкир Ахмед Исса, сообщает АТОР.По словам местных политиков и экспертов, новость для страны – сюрприз: никто не ожидал, что предшественник Иссы, Халед эль-Анани, покинет свой пост.Как отмечают египетские источники, причиной перестановки стала "слабая антикризисная реакция Халеда эль-Анани на ситуацию, связанную с резким снижением турпотока с февраля, а также многомиллионные, но неэффективные рекламные кампании".Перед Иссой, пришедшим в министерство из финансовой сферы, поставили задачу привлекать инвесторов и зарубежную валюту в страну, обеспечивать доходность отрасли, активно продвигать египетские туристические направления.Также ожидается, что новый министр займется продвижением лоукостера EgyptAir и внедрением цифровых технологий в туризм.
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новости - туризм, egyptair, туризм, египет, турпоток, инвесторы, технологии
Туризм, Новости - Туризм, EgyptAir, Туризм, Египет, турпоток, Инвесторы, Технологии
18:47 16.08.2022
 
В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир

В Египте новым министром туризма и древностей стал финансист Ахмед Исса

© РИА Новости / Радван Эльмагд / Перейти в фотобанкТуристы во время экскурсии на территории храмового комплекса Древнего Египта - Карнакского храма
Туристы во время экскурсии на территории храмового комплекса Древнего Египта - Карнакского храма - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Радван Эльмагд
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Египте назначили министра туризма и древностей, им стал банкир Ахмед Исса, сообщает АТОР.
По словам местных политиков и экспертов, новость для страны – сюрприз: никто не ожидал, что предшественник Иссы, Халед эль-Анани, покинет свой пост.
Как отмечают египетские источники, причиной перестановки стала "слабая антикризисная реакция Халеда эль-Анани на ситуацию, связанную с резким снижением турпотока с февраля, а также многомиллионные, но неэффективные рекламные кампании".
Перед Иссой, пришедшим в министерство из финансовой сферы, поставили задачу привлекать инвесторов и зарубежную валюту в страну, обеспечивать доходность отрасли, активно продвигать египетские туристические направления.
Также ожидается, что новый министр займется продвижением лоукостера EgyptAir и внедрением цифровых технологий в туризм.
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