https://ria.ru/20220816/egipet-1810014424.html
В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир
В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир - РИА Новости, 16.08.2022
В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир
В Египте назначили министра туризма и древностей, им стал банкир Ахмед Исса, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:47
2022-08-16T18:47
2022-08-16T18:47
туризм
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Египте назначили министра туризма и древностей, им стал банкир Ахмед Исса, сообщает АТОР.По словам местных политиков и экспертов, новость для страны – сюрприз: никто не ожидал, что предшественник Иссы, Халед эль-Анани, покинет свой пост.Как отмечают египетские источники, причиной перестановки стала "слабая антикризисная реакция Халеда эль-Анани на ситуацию, связанную с резким снижением турпотока с февраля, а также многомиллионные, но неэффективные рекламные кампании".Перед Иссой, пришедшим в министерство из финансовой сферы, поставили задачу привлекать инвесторов и зарубежную валюту в страну, обеспечивать доходность отрасли, активно продвигать египетские туристические направления.Также ожидается, что новый министр займется продвижением лоукостера EgyptAir и внедрением цифровых технологий в туризм.
https://ria.ru/20220812/egipet-1809174598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, egyptair, туризм, египет, турпоток, инвесторы, технологии
Туризм, Новости - Туризм, EgyptAir, Туризм, Египет, турпоток, Инвесторы, Технологии
В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир
В Египте новым министром туризма и древностей стал финансист Ахмед Исса
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
В Египте назначили министра туризма и древностей, им стал банкир Ахмед Исса, сообщает
АТОР.
По словам местных политиков и экспертов, новость для страны – сюрприз: никто не ожидал, что предшественник Иссы, Халед эль-Анани, покинет свой пост.
Как отмечают египетские источники, причиной перестановки стала "слабая антикризисная реакция Халеда эль-Анани на ситуацию, связанную с резким снижением турпотока с февраля, а также многомиллионные, но неэффективные рекламные кампании".
Перед Иссой, пришедшим в министерство из финансовой сферы, поставили задачу привлекать инвесторов и зарубежную валюту в страну, обеспечивать доходность отрасли, активно продвигать египетские туристические направления.
Также ожидается, что новый министр займется продвижением лоукостера EgyptAir и внедрением цифровых технологий в туризм.