https://ria.ru/20220816/egipet-1810014424.html

В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир

В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир - РИА Новости, 16.08.2022

В Египте новым министром туризма и древностей стал банкир

В Египте назначили министра туризма и древностей, им стал банкир Ахмед Исса, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:47

2022-08-16T18:47

2022-08-16T18:47

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Египте назначили министра туризма и древностей, им стал банкир Ахмед Исса, сообщает АТОР.По словам местных политиков и экспертов, новость для страны – сюрприз: никто не ожидал, что предшественник Иссы, Халед эль-Анани, покинет свой пост.Как отмечают египетские источники, причиной перестановки стала "слабая антикризисная реакция Халеда эль-Анани на ситуацию, связанную с резким снижением турпотока с февраля, а также многомиллионные, но неэффективные рекламные кампании".Перед Иссой, пришедшим в министерство из финансовой сферы, поставили задачу привлекать инвесторов и зарубежную валюту в страну, обеспечивать доходность отрасли, активно продвигать египетские туристические направления.Также ожидается, что новый министр займется продвижением лоукостера EgyptAir и внедрением цифровых технологий в туризм.

https://ria.ru/20220812/egipet-1809174598.html

египет

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, egyptair, туризм, египет, турпоток, инвесторы, технологии