https://ria.ru/20220816/dzhonson-1810064071.html

Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев

Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев - РИА Новости, 16.08.2022

Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев

Пользователей Twitter рассмешило выражение лиц людей, попавших в один кадр с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на одном из пляжей в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:28

2022-08-16T17:28

2022-08-16T21:29

в мире

греция

борис джонсон

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешило выражение лиц людей, попавших в один кадр с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на одном из пляжей в Греции.Ранее СМИ опубликовали фотографии Джонсона топлес во время семейного отдыха. Комментаторы обратили внимание на компанию молодых мужчин, оказавшихся на заднем плане."Мужчины на заднем плане, вероятно, очень позавидовали телосложению и мужественной осанке Бориса", — сыронизировал другой комментатор."Греческие мужчины на заднем плане так и подумывают сказать, что они не в восторге от такого вида", — предположил третий."Почему он не отдыхает на частном пляже? Не может ж быть с ним так много телохранителей (речь о молодых людях на заднем плане. — Прим. ред.)", — заметил юзер."Ему нужно уволить личного тренера — точно так же, как его уволили парламентарии за некомпетентность и отсутствие результатов", — подытожили пользователи.Ранее в СМИ появилась информация, что Джонсон с семьей проводит отпуск в Греции. В частности, на видеоролике, опубликованном изданием protothema.gr, видно, как экс-премьер вместе со своей супругой Керри Сайммондс совершает покупки в супермаркете в городке Неа Макри в Восточной Аттике.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, ранее сообщил об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220815/lavrov-1809585271.html

https://ria.ru/20220729/dzhonson-1805869039.html

греция

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, греция, борис джонсон