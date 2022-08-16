Рейтинг@Mail.ru
Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/dzhonson-1810064071.html
Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев
Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев - РИА Новости, 16.08.2022
Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев
Пользователей Twitter рассмешило выражение лиц людей, попавших в один кадр с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на одном из пляжей в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:28
2022-08-16T21:29
в мире
греция
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810013656_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_d1a744e0f3e85cf2b6ec2f44bd4f6c44.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешило выражение лиц людей, попавших в один кадр с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на одном из пляжей в Греции.Ранее СМИ опубликовали фотографии Джонсона топлес во время семейного отдыха. Комментаторы обратили внимание на компанию молодых мужчин, оказавшихся на заднем плане."Мужчины на заднем плане, вероятно, очень позавидовали телосложению и мужественной осанке Бориса", — сыронизировал другой комментатор."Греческие мужчины на заднем плане так и подумывают сказать, что они не в восторге от такого вида", — предположил третий."Почему он не отдыхает на частном пляже? Не может ж быть с ним так много телохранителей (речь о молодых людях на заднем плане. — Прим. ред.)", — заметил юзер."Ему нужно уволить личного тренера — точно так же, как его уволили парламентарии за некомпетентность и отсутствие результатов", — подытожили пользователи.Ранее в СМИ появилась информация, что Джонсон с семьей проводит отпуск в Греции. В частности, на видеоролике, опубликованном изданием protothema.gr, видно, как экс-премьер вместе со своей супругой Керри Сайммондс совершает покупки в супермаркете в городке Неа Макри в Восточной Аттике.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, ранее сообщил об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220815/lavrov-1809585271.html
https://ria.ru/20220729/dzhonson-1805869039.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810013656_0:0:2112:1584_1920x0_80_0_0_652af8ed57ff8a510a9dae0798557d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, борис джонсон
В мире, Греция, Борис Джонсон
17:28 16.08.2022 (обновлено: 21:29 16.08.2022)
 
Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев

Британцев развеселило выражение лиц людей, увидевших экс-премьера Джонсона с голым торсом

© The SunФото Бориса Джонсона на сайте The Sun
Фото Бориса Джонсона на сайте The Sun
© The Sun
Фото Бориса Джонсона на сайте The Sun
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешило выражение лиц людей, попавших в один кадр с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на одном из пляжей в Греции.
Ранее СМИ опубликовали фотографии Джонсона топлес во время семейного отдыха. Комментаторы обратили внимание на компанию молодых мужчин, оказавшихся на заднем плане.

"Парни покатываются со смеху, пока Борис предстает во всей своей величественной красе", — написал один из пользователей.

"Мужчины на заднем плане, вероятно, очень позавидовали телосложению и мужественной осанке Бориса", — сыронизировал другой комментатор.
"Греческие мужчины на заднем плане так и подумывают сказать, что они не в восторге от такого вида", — предположил третий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 06:38
В Лондоне рассказали, как Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона
"Почему он не отдыхает на частном пляже? Не может ж быть с ним так много телохранителей (речь о молодых людях на заднем плане. — Прим. ред.)", — заметил юзер.
"Ему нужно уволить личного тренера — точно так же, как его уволили парламентарии за некомпетентность и отсутствие результатов", — подытожили пользователи.
Ранее в СМИ появилась информация, что Джонсон с семьей проводит отпуск в Греции. В частности, на видеоролике, опубликованном изданием protothema.gr, видно, как экс-премьер вместе со своей супругой Керри Сайммондс совершает покупки в супермаркете в городке Неа Макри в Восточной Аттике.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, ранее сообщил об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Восковая статуя Бориса Джонсона из музея Мадам Тюссо в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 14:42
Бывшая помощница Джонсона заявила, что работала "няней" премьера
 
В миреГрецияБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала