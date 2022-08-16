https://ria.ru/20220816/dzhonson-1810064071.html
Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев
Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев - РИА Новости, 16.08.2022
Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев
Пользователей Twitter рассмешило выражение лиц людей, попавших в один кадр с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на одном из пляжей в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:28
2022-08-16T17:28
2022-08-16T21:29
в мире
греция
борис джонсон
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешило выражение лиц людей, попавших в один кадр с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на одном из пляжей в Греции.Ранее СМИ опубликовали фотографии Джонсона топлес во время семейного отдыха. Комментаторы обратили внимание на компанию молодых мужчин, оказавшихся на заднем плане."Мужчины на заднем плане, вероятно, очень позавидовали телосложению и мужественной осанке Бориса", — сыронизировал другой комментатор."Греческие мужчины на заднем плане так и подумывают сказать, что они не в восторге от такого вида", — предположил третий."Почему он не отдыхает на частном пляже? Не может ж быть с ним так много телохранителей (речь о молодых людях на заднем плане. — Прим. ред.)", — заметил юзер."Ему нужно уволить личного тренера — точно так же, как его уволили парламентарии за некомпетентность и отсутствие результатов", — подытожили пользователи.Ранее в СМИ появилась информация, что Джонсон с семьей проводит отпуск в Греции. В частности, на видеоролике, опубликованном изданием protothema.gr, видно, как экс-премьер вместе со своей супругой Керри Сайммондс совершает покупки в супермаркете в городке Неа Макри в Восточной Аттике.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, ранее сообщил об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220815/lavrov-1809585271.html
https://ria.ru/20220729/dzhonson-1805869039.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, борис джонсон
В мире, Греция, Борис Джонсон
17:28 16.08.2022 (обновлено: 21:29 16.08.2022)
Деталь на фото Джонсона с голым торсом рассмешила британцев
Британцев развеселило выражение лиц людей, увидевших экс-премьера Джонсона с голым торсом
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Пользователей Twitter
рассмешило выражение лиц людей, попавших в один кадр с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на одном из пляжей в Греции.
Ранее СМИ опубликовали фотографии Джонсона топлес во время семейного отдыха. Комментаторы обратили внимание на компанию молодых мужчин, оказавшихся на заднем плане.
"Парни покатываются со смеху, пока Борис предстает во всей своей величественной красе", — написал один из пользователей.
"Мужчины на заднем плане, вероятно, очень позавидовали телосложению и мужественной осанке Бориса", — сыронизировал другой комментатор.
"Греческие мужчины на заднем плане так и подумывают сказать, что они не в восторге от такого вида", — предположил третий.
"Почему он не отдыхает на частном пляже? Не может ж быть с ним так много телохранителей (речь о молодых людях на заднем плане. — Прим. ред.)", — заметил юзер.
"Ему нужно уволить личного тренера — точно так же, как его уволили парламентарии за некомпетентность и отсутствие результатов", — подытожили пользователи.
Ранее в СМИ появилась информация
, что Джонсон с семьей проводит отпуск в Греции. В частности, на видеоролике, опубликованном изданием protothema.gr, видно, как экс-премьер вместе со своей супругой Керри Сайммондс совершает покупки в супермаркете в городке Неа Макри в Восточной Аттике.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, ранее сообщил об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании
. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.