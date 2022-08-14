https://ria.ru/20220814/dzhonson-1809458911.html

Борис Джонсон проводит отпуск в Греции

Борис Джонсон проводит отпуск в Греции - РИА Новости, 14.08.2022

Борис Джонсон проводит отпуск в Греции

Покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит отпуск в Греции - издание protothema.gr опубликовало видеоролик, как Джонсон... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:01

2022-08-14T09:01

2022-08-14T09:01

в мире

греция

борис джонсон

великобритания

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АФИНЫ, 14 авг - РИА Новости. Покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит отпуск в Греции - издание protothema.gr опубликовало видеоролик, как Джонсон совершает покупки в супермаркете в городке Неа Макри в Восточной Аттике."Его присутствие сразу же заметили покупатели, которые сняли его на свои мобильные телефоны. Одна из женщин приветствовала его. Джонсон дружески поднял руку и тоже поздоровался", - пишет издание.На видео попала и его супруга Керри Сайммондс и охранники."Британский премьер в пиджаке без галстука сам делал покупки в местном супермаркете и, по информации protothema.gr, пытался на ломаном греческом спросить, есть ли наполовину обезжиренное молоко. Борис Джонсон оплатил продукты, вышел и сел в одну из машин, которые ждали его возле супермаркета", - пишет издание.Один из местных жителей разместил на своей странице в соцсети фотографию Джонсона и его супруги возле холодильника с пивом."Угадайте, кто делает покупки в моем местном магазине", - написал он."Серьезно, это точно он? Дональд тоже скоро будет искать убежища", - написали ему в комментариях.Джонсон и его семья поддерживают постоянные связи с Грецией. Отец Джонсона купил загородный дом в Пелионе, недалеко от Волоса, куда они приезжают каждое лето. Джонсон является знатоком греческой культуры, он знает древнегреческий язык. На Генеральной Ассамблее ООН по климату в апреле 2021 года Джонсон зачитал цитаты из Софокла.Неделю назад газета Daily Mail сообщала, что Джонсон и его жена Керри провели медовый месяц в пятизвездочном эко-отеле в горах Словении.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, ранее сообщил об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220807/dzhonson-1807892821.html

https://ria.ru/20220707/otstavka-1801038300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, греция, борис джонсон, великобритания