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Борис Джонсон проводит отпуск в Греции - РИА Новости, 14.08.2022
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Борис Джонсон проводит отпуск в Греции
Борис Джонсон проводит отпуск в Греции - РИА Новости, 14.08.2022
Борис Джонсон проводит отпуск в Греции
Покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит отпуск в Греции - издание protothema.gr опубликовало видеоролик, как Джонсон... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:01
2022-08-14T09:01
в мире
греция
борис джонсон
великобритания
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АФИНЫ, 14 авг - РИА Новости. Покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит отпуск в Греции - издание protothema.gr опубликовало видеоролик, как Джонсон совершает покупки в супермаркете в городке Неа Макри в Восточной Аттике."Его присутствие сразу же заметили покупатели, которые сняли его на свои мобильные телефоны. Одна из женщин приветствовала его. Джонсон дружески поднял руку и тоже поздоровался", - пишет издание.На видео попала и его супруга Керри Сайммондс и охранники."Британский премьер в пиджаке без галстука сам делал покупки в местном супермаркете и, по информации protothema.gr, пытался на ломаном греческом спросить, есть ли наполовину обезжиренное молоко. Борис Джонсон оплатил продукты, вышел и сел в одну из машин, которые ждали его возле супермаркета", - пишет издание.Один из местных жителей разместил на своей странице в соцсети фотографию Джонсона и его супруги возле холодильника с пивом."Угадайте, кто делает покупки в моем местном магазине", - написал он."Серьезно, это точно он? Дональд тоже скоро будет искать убежища", - написали ему в комментариях.Джонсон и его семья поддерживают постоянные связи с Грецией. Отец Джонсона купил загородный дом в Пелионе, недалеко от Волоса, куда они приезжают каждое лето. Джонсон является знатоком греческой культуры, он знает древнегреческий язык. На Генеральной Ассамблее ООН по климату в апреле 2021 года Джонсон зачитал цитаты из Софокла.Неделю назад газета Daily Mail сообщала, что Джонсон и его жена Керри провели медовый месяц в пятизвездочном эко-отеле в горах Словении.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, ранее сообщил об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220807/dzhonson-1807892821.html
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в мире, греция, борис джонсон, великобритания
В мире, Греция, Борис Джонсон, Великобритания
09:01 14.08.2022
 
Борис Джонсон проводит отпуск в Греции

Издение Protothema опубликовало видео, как Джонсон делает покупки в греческом супермаркете

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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АФИНЫ, 14 авг - РИА Новости. Покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит отпуск в Греции - издание protothema.gr опубликовало видеоролик, как Джонсон совершает покупки в супермаркете в городке Неа Макри в Восточной Аттике.
"Его присутствие сразу же заметили покупатели, которые сняли его на свои мобильные телефоны. Одна из женщин приветствовала его. Джонсон дружески поднял руку и тоже поздоровался", - пишет издание.
На видео попала и его супруга Керри Сайммондс и охранники.
"Британский премьер в пиджаке без галстука сам делал покупки в местном супермаркете и, по информации protothema.gr, пытался на ломаном греческом спросить, есть ли наполовину обезжиренное молоко. Борис Джонсон оплатил продукты, вышел и сел в одну из машин, которые ждали его возле супермаркета", - пишет издание.
Один из местных жителей разместил на своей странице в соцсети фотографию Джонсона и его супруги возле холодильника с пивом.
"Угадайте, кто делает покупки в моем местном магазине", - написал он.
"Серьезно, это точно он? Дональд тоже скоро будет искать убежища", - написали ему в комментариях.
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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Джонсон и его семья поддерживают постоянные связи с Грецией. Отец Джонсона купил загородный дом в Пелионе, недалеко от Волоса, куда они приезжают каждое лето. Джонсон является знатоком греческой культуры, он знает древнегреческий язык. На Генеральной Ассамблее ООН по климату в апреле 2021 года Джонсон зачитал цитаты из Софокла.
Неделю назад газета Daily Mail сообщала, что Джонсон и его жена Керри провели медовый месяц в пятизвездочном эко-отеле в горах Словении.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, ранее сообщил об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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