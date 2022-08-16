https://ria.ru/20220816/dtp-1809896545.html
На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели"
На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели" - РИА Новости, 16.08.2022
На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели"
Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:08
2022-08-16T09:08
2022-08-16T09:08
происшествия
армавир
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону."Шестнадцатого августа около 05.25 на автодороге Курганинск - Армавир (2 километра от Курганинска в сторону Армавира) произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" и "Газель", - говорится в сообщении.По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир автомобиля "Газель", информируют в пресс-службе.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
армавир
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, армавир, краснодарский край
Происшествия, Армавир, Краснодарский край
На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели"
Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении легковушки и "Газели" на Кубани