https://ria.ru/20220816/dtp-1809896545.html

На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели"

На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели" - РИА Новости, 16.08.2022

На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели"

Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:08

2022-08-16T09:08

2022-08-16T09:08

происшествия

армавир

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону."Шестнадцатого августа около 05.25 на автодороге Курганинск - Армавир (2 километра от Курганинска в сторону Армавира) произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" и "Газель", - говорится в сообщении.По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир автомобиля "Газель", информируют в пресс-службе.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

армавир

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, армавир, краснодарский край