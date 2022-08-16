Рейтинг@Mail.ru
На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели" - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/dtp-1809896545.html
На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели"
На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели" - РИА Новости, 16.08.2022
На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели"
Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:08
2022-08-16T09:08
происшествия
армавир
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону."Шестнадцатого августа около 05.25 на автодороге Курганинск - Армавир (2 километра от Курганинска в сторону Армавира) произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" и "Газель", - говорится в сообщении.По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир автомобиля "Газель", информируют в пресс-службе.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
армавир
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, армавир, краснодарский край
Происшествия, Армавир, Краснодарский край
09:08 16.08.2022
 
На Кубани пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с участием "Газели"

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении легковушки и "Газели" на Кубани

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"Шестнадцатого августа около 05.25 на автодороге Курганинск - Армавир (2 километра от Курганинска в сторону Армавира) произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" и "Газель", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир автомобиля "Газель", информируют в пресс-службе.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:03
Крупные ДТП в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияАрмавирКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала