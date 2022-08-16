https://ria.ru/20220816/dollar-1809879121.html
Глава АКРА ждет укрепления доллара до 70 рублей к концу осени
Глава АКРА ждет укрепления доллара до 70 рублей к концу осени - РИА Новости, 16.08.2022
Глава АКРА ждет укрепления доллара до 70 рублей к концу осени
Курс доллара в начале осени будет находиться в районе 60-65 рублей, а к концу сезона укрепится до 70 рублей, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава АКРА... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T03:07
2022-08-16T03:07
2022-08-16T03:07
экономика
эльвира набиуллина
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Курс доллара в начале осени будет находиться в районе 60-65 рублей, а к концу сезона укрепится до 70 рублей, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов."В начале осени, скорее, это будет 60-65 рублей, в конце осени – не более 70 рублей. Пока показаний к какому-то резкому ослаблению нет", - считает глава АКРА.Сухов отметил, что даже в случае новых санкций против российской нефти курс рубля не сильно изменится. В случае дополнительных ограничений цены на нее вырастут, в результате чего приток валюты в страну не сократится."Дополнительный спрос на нее (инвалюту - ред.) со стороны импорта и туризма достаточно быстро не сформируется. Плюс, по всей видимости, ограничения для нерезидентов на фондовом рынке сохранятся", - добавил он.Курс рубля начал падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рубля за американскую валюту и 132,42 рубля за европейскую валюту.Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80% выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно падать: за 10 недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое. Власти стали задумываться над торможением роста рубля и постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются.Сейчас начал восстанавливаться импорт в России, в основном благодаря потребительскому сегменту, говорила в конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. На этом фоне курс рубля немного ослаб: в понедельник доллар поднялся до 61,23 рубля, евро – до 62,35 рубля.
https://ria.ru/20220816/toplivo-1809876770.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Глава АКРА ждет укрепления доллара до 70 рублей к концу осени
Глава АКРА Сухов спрогнозировал укрепление доллара до 70 рублей к концу осени
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Курс доллара в начале осени будет находиться в районе 60-65 рублей, а к концу сезона укрепится до 70 рублей, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов.
"В начале осени, скорее, это будет 60-65 рублей, в конце осени – не более 70 рублей. Пока показаний к какому-то резкому ослаблению нет", - считает глава АКРА
.
Сухов отметил, что даже в случае новых санкций против российской нефти курс рубля не сильно изменится. В случае дополнительных ограничений цены на нее вырастут, в результате чего приток валюты в страну не сократится.
"Дополнительный спрос на нее (инвалюту - ред.) со стороны импорта и туризма достаточно быстро не сформируется. Плюс, по всей видимости, ограничения для нерезидентов на фондовом рынке сохранятся", - добавил он.
Курс рубля начал падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рубля за американскую валюту и 132,42 рубля за европейскую валюту.
Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80% выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно падать: за 10 недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое. Власти стали задумываться над торможением роста рубля и постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются.
Сейчас начал восстанавливаться импорт в России
, в основном благодаря потребительскому сегменту, говорила в конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина
. На этом фоне курс рубля немного ослаб: в понедельник доллар поднялся до 61,23 рубля, евро – до 62,35 рубля.