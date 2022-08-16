https://ria.ru/20220816/dollar-1809879121.html

Глава АКРА ждет укрепления доллара до 70 рублей к концу осени

Глава АКРА ждет укрепления доллара до 70 рублей к концу осени - РИА Новости, 16.08.2022

Глава АКРА ждет укрепления доллара до 70 рублей к концу осени

Курс доллара в начале осени будет находиться в районе 60-65 рублей, а к концу сезона укрепится до 70 рублей, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава АКРА... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T03:07

2022-08-16T03:07

2022-08-16T03:07

экономика

эльвира набиуллина

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Курс доллара в начале осени будет находиться в районе 60-65 рублей, а к концу сезона укрепится до 70 рублей, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов."В начале осени, скорее, это будет 60-65 рублей, в конце осени – не более 70 рублей. Пока показаний к какому-то резкому ослаблению нет", - считает глава АКРА.Сухов отметил, что даже в случае новых санкций против российской нефти курс рубля не сильно изменится. В случае дополнительных ограничений цены на нее вырастут, в результате чего приток валюты в страну не сократится."Дополнительный спрос на нее (инвалюту - ред.) со стороны импорта и туризма достаточно быстро не сформируется. Плюс, по всей видимости, ограничения для нерезидентов на фондовом рынке сохранятся", - добавил он.Курс рубля начал падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рубля за американскую валюту и 132,42 рубля за европейскую валюту.Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80% выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно падать: за 10 недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое. Власти стали задумываться над торможением роста рубля и постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются.Сейчас начал восстанавливаться импорт в России, в основном благодаря потребительскому сегменту, говорила в конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. На этом фоне курс рубля немного ослаб: в понедельник доллар поднялся до 61,23 рубля, евро – до 62,35 рубля.

https://ria.ru/20220816/toplivo-1809876770.html

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экономика, эльвира набиуллина, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф)