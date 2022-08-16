https://ria.ru/20220816/dnr-1810107869.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли во вторник вечером Горловку и Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:04

2022-08-16T22:04

2022-08-16T22:04

специальная военная операция на украине

в мире

справки

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник вечером Горловку и Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Позднее представительство зафиксировало в 21.20 и 21.40 обстрелы Пантелеймоновки и Гольмовского, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, стирол