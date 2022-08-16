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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 16.08.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 16.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли во вторник вечером Горловку и Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:04
2022-08-16T22:04
специальная военная операция на украине
в мире
справки
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник вечером Горловку и Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Позднее представительство зафиксировало в 21.20 и 21.40 обстрелы Пантелеймоновки и Гольмовского, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
ясиноватая
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в мире, справки, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Справки, Горловка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол
22:04 16.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив девять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник вечером Горловку и Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 21.33 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Позднее представительство зафиксировало в 21.20 и 21.40 обстрелы Пантелеймоновки и Гольмовского, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиГорловкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтирол
 
 
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