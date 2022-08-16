https://ria.ru/20220816/dnr-1810104395.html

ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град"

ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град" - РИА Новости, 16.08.2022

ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град"

Украинские войска за 1 час 25 минут обстреляли Горловку, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:25

2022-08-16T21:25

2022-08-16T21:43

в мире

специальная военная операция на украине

горловка

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 25 минут обстреляли Горловку, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Горловку обстреляли "натовскими" снарядами в 19.40. Ракеты были выпущены по населенному пункту в 21.05.Также отмечается, что в 21.00 украинские войска обстреляли донецкий поселок шахты "Трудовская", было выпущено пять мин калибром 120 мм.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, украина, сша, нато