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ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град" - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/dnr-1810104395.html
ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град"
ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град" - РИА Новости, 16.08.2022
ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град"
Украинские войска за 1 час 25 минут обстреляли Горловку, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T21:25
2022-08-16T21:43
в мире
специальная военная операция на украине
горловка
украина
сша
нато
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 25 минут обстреляли Горловку, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Горловку обстреляли "натовскими" снарядами в 19.40. Ракеты были выпущены по населенному пункту в 21.05.Также отмечается, что в 21.00 украинские войска обстреляли донецкий поселок шахты "Трудовская", было выпущено пять мин калибром 120 мм.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, украина, сша, нато
В мире, Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, США, НАТО
21:25 16.08.2022 (обновлено: 21:43 16.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град"

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку ракетами из "Градов" и натовскими снарядами

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео
Работа расчетов РСЗО Град в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 25 минут обстреляли Горловку, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Горловку обстреляли "натовскими" снарядами в 19.40. Ракеты были выпущены по населенному пункту в 21.05.
Также отмечается, что в 21.00 украинские войска обстреляли донецкий поселок шахты "Трудовская", было выпущено пять мин калибром 120 мм.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаСШАНАТО
 
 
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