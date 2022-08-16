21:25 16.08.2022 (обновлено: 21:43 16.08.2022)
ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град"
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку ракетами из "Градов" и натовскими снарядами
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео
Работа расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 25 минут обстреляли Горловку, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Горловку обстреляли "натовскими" снарядами в 19.40. Ракеты были выпущены по населенному пункту в 21.05.
Также отмечается, что в 21.00 украинские войска обстреляли донецкий поселок шахты "Трудовская", было выпущено пять мин калибром 120 мм.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.