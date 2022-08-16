21:22 16.08.2022 (обновлено: 21:23 16.08.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 20.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Позднее представительство зафиксировало в 20.40 обстрел Еленовки, украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.