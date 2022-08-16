https://ria.ru/20220816/dnr-1810104006.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:22

2022-08-16T21:22

2022-08-16T21:23

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Позднее представительство зафиксировало в 20.40 обстрел Еленовки, украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр), нато