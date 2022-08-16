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Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 16.08.2022
Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:52
2022-08-16T20:52
2022-08-16T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
горловка
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.50 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.45 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также был зафиксирован обстрел Горловки. В 19.40 по городу выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), макеевка, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Горловка
Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 19 снарядов