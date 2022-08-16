https://ria.ru/20220816/dnr-1810101056.html

Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:52

2022-08-16T20:52

2022-08-16T20:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

горловка

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.50 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.45 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также был зафиксирован обстрел Горловки. В 19.40 по городу выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

горловка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), макеевка, горловка