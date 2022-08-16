https://ria.ru/20220816/dnr-1810099165.html

В ДНР обстрелы ВСУ повредили школу-интернат

В ДНР обстрелы ВСУ повредили школу-интернат - РИА Новости, 16.08.2022

В ДНР обстрелы ВСУ повредили школу-интернат

Здание школы-интерната повреждено в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:28

2022-08-16T20:28

2022-08-16T21:02

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Здание школы-интерната повреждено в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по ул. Красногоровской в Петровском районе Донецка повреждено здание школы-интерната №3", — сообщили в штабе.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220816/dnr-1810022404.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район