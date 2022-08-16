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В ДНР обстрелы ВСУ повредили школу-интернат - РИА Новости, 16.08.2022
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В ДНР обстрелы ВСУ повредили школу-интернат
В ДНР обстрелы ВСУ повредили школу-интернат - РИА Новости, 16.08.2022
В ДНР обстрелы ВСУ повредили школу-интернат
Здание школы-интерната повреждено в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:28
2022-08-16T21:02
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Здание школы-интерната повреждено в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по ул. Красногоровской в Петровском районе Донецка повреждено здание школы-интерната №3", — сообщили в штабе.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район
20:28 16.08.2022 (обновлено: 21:02 16.08.2022)
 
В ДНР обстрелы ВСУ повредили школу-интернат

Школа-интернат повреждена в Донецке при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Валерий МельниковДевочка за партой в школе поселка Саханка Донецкой области
Девочка за партой в школе поселка Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Девочка за партой в школе поселка Саханка Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Здание школы-интерната повреждено в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по ул. Красногоровской в Петровском районе Донецка повреждено здание школы-интерната №3", — сообщили в штабе.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
15:25
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В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский район
 
 
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