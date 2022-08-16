https://ria.ru/20220816/dnr-1810095463.html

В ДНР за сутки погибли двое защитников республики

В ДНР за сутки погибли двое защитников республики - РИА Новости, 16.08.2022

В ДНР за сутки погибли двое защитников республики

Двое военных Донецкой Народной Республики погибли, шесть получили ранения во вторник, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:00

2022-08-16T20:00

2022-08-16T20:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Двое военных Донецкой Народной Республики погибли, шесть получили ранения во вторник, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость два защитника Донецкой Народной Республики погибли и шесть получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика