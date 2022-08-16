https://ria.ru/20220816/dnr-1810095463.html
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики - РИА Новости, 16.08.2022
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики
Двое военных Донецкой Народной Республики погибли, шесть получили ранения во вторник, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:00
2022-08-16T20:00
2022-08-16T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Двое военных Донецкой Народной Республики погибли, шесть получили ранения во вторник, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость два защитника Донецкой Народной Республики погибли и шесть получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики
Народная милиция ДНР: за сутки двое военных республики погибли еще шесть получили ранения