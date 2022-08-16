ВСУ обстреляли Ясиноватую, Донецк и Широкую Балку
Представительство ДНР: украинские боевики обстреляли Ясиноватую, Донецк и Широкую Балку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Широкую Балку, выпустив в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 17 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.25 – населенный пункт Марьинка – город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 18.20 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 18.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 20 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстрелах были уничтожены производственные цеха горводоканала, повреждена школа. Власти сообщали о ранении четырех мирных жителей, один из них подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток". По Ясиноватой войска Украины открыли огонь четыре раза, используя снаряды калибра 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.