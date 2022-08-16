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Украинские боевики обстреляли Зайцево южное и Горловку

Украинские боевики обстреляли Зайцево южное и Горловку - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские боевики обстреляли Зайцево южное и Горловку

Украинские войска за 15 минут снова обстреляли Зайцево (Южное) и Горловку, выпустив в общей сложности 19 снарядов калибром 152 миллиметра и 15 мин калибром 120... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:16

2022-08-16T14:16

2022-08-16T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут снова обстреляли Зайцево (Южное) и Горловку, выпустив в общей сложности 19 снарядов калибром 152 миллиметра и 15 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 13.30 – населенный пункт Жованка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров; 13.25 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 14 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Зайцево (Южное) со стороны украинских войск снарядами калибром 122 миллиметра. По Горловке украинские войска открывали огонь шесть раз, в том числе используя снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела города ранения получила мирная жительница.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, стирол