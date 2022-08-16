https://ria.ru/20220816/diversiya-1810005612.html
СК возбудил дело после ЧП на военном складе в Крыму
СК возбудил дело после ЧП на военном складе в Крыму - РИА Новости, 16.08.2022
СК возбудил дело после ЧП на военном складе в Крыму
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП на военном складе в Крыму, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:41
2022-08-16T14:41
2022-08-16T15:46
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
джанкой
следственный комитет россии (ск рф)
украина
республика крым
в мире
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП на военном складе в Крыму, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым", — говорится в публикации.О какой именно статье УК идет речь, в СК не уточнили.По данным следствия, в Крыму были повреждены военный склад и гражданские объекты: линия электропередач, электростанция, железнодорожные пути, несколько жилых домов.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.Как сообщало Минобороны, утром склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал в результате диверсии. Серьезно пострадавших нет, но два человека получили ранения — легкие и средней степени тяжести. Из пятикилометровой зоны эвакуировали около двух тысяч человек.
https://ria.ru/20220816/rezhim-1809990695.html
https://ria.ru/20220816/diversanty-1810007070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, Джанкой, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Республика Крым, В мире
14:41 16.08.2022 (обновлено: 15:46 16.08.2022)
СК возбудил дело после ЧП на военном складе в Крыму
СК возбудил уголовное дело из-за происшествия на военном складе в Крыму