https://ria.ru/20220816/diversiya-1810005612.html

СК возбудил дело после ЧП на военном складе в Крыму

СК возбудил дело после ЧП на военном складе в Крыму - РИА Новости, 16.08.2022

СК возбудил дело после ЧП на военном складе в Крыму

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП на военном складе в Крыму, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:41

2022-08-16T14:41

2022-08-16T15:46

происшествия

специальная военная операция на украине

россия

джанкой

следственный комитет россии (ск рф)

украина

республика крым

в мире

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП на военном складе в Крыму, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым", — говорится в публикации.О какой именно статье УК идет речь, в СК не уточнили.По данным следствия, в Крыму были повреждены военный склад и гражданские объекты: линия электропередач, электростанция, железнодорожные пути, несколько жилых домов.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.Как сообщало Минобороны, утром склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал в результате диверсии. Серьезно пострадавших нет, но два человека получили ранения — легкие и средней степени тяжести. Из пятикилометровой зоны эвакуировали около двух тысяч человек.

https://ria.ru/20220816/rezhim-1809990695.html

https://ria.ru/20220816/diversanty-1810007070.html

россия

джанкой

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, джанкой, следственный комитет россии (ск рф), украина, республика крым, в мире