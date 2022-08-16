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В Экспертном совете при ЦБ назвали базовые правила обращения с деньгами

В Экспертном совете при ЦБ назвали базовые правила обращения с деньгами - РИА Новости, 16.08.2022

В Экспертном совете при ЦБ назвали базовые правила обращения с деньгами

Как выстроить стратегию управления семейными финансами, чтобы подготовиться к любым непредвиденным ситуациям, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T02:15

2022-08-16T02:15

2022-08-16T02:15

экономика

россия

эльман мехтиев

центральный банк рф (цб рф)

деньги

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Как выстроить стратегию управления семейными финансами, чтобы подготовиться к любым непредвиденным ситуациям, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.Существует много теорий о том, как распоряжаться деньгами, но на практике важно в первую очередь соблюдать несколько базовых правил, считает Мехтиев. По его словам, экономия начинается с учета доходов и расходов.Второе правило — создать специальную "кубышку" на случай увольнения или других непредвиденных ситуаций, продолжил эксперт. Размер суммы зависит от среднестатистических расходов семьи и тех средств, которые нужны для погашения уже имеющихся у нее задолженностей."Будьте готовы к непредвиденным ситуациям, чтобы денег всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы. В обычной ситуации денег должно хватать на два месяца, но лучше сделать запас как минимум на три", — посоветовал Мехтиев.Людям, которые уже привыкли к учету расходов, а также запаслись средствами на случай потери работы, стоит вложить деньги в улучшение своей жизни, рекомендует эксперт. Это третье базовое правило, уточнил он.Поставив перед собой подобную цель, можно воспользоваться услугами кредитной организации, добавил он."Но перед походом в банк надо четко понимать, что вы сможете выплачивать проценты вовремя и в конечном итоге сможете погасить долг", — заключил Мехтиев.

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экономика, россия, эльман мехтиев, центральный банк рф (цб рф), деньги