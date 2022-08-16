https://ria.ru/20220816/dengi-1809871911.html
В Экспертном совете при ЦБ назвали базовые правила обращения с деньгами
В Экспертном совете при ЦБ назвали базовые правила обращения с деньгами - РИА Новости, 16.08.2022
В Экспертном совете при ЦБ назвали базовые правила обращения с деньгами
Как выстроить стратегию управления семейными финансами, чтобы подготовиться к любым непредвиденным ситуациям, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:15
2022-08-16T02:15
2022-08-16T02:15
экономика
россия
эльман мехтиев
центральный банк рф (цб рф)
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Как выстроить стратегию управления семейными финансами, чтобы подготовиться к любым непредвиденным ситуациям, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.Существует много теорий о том, как распоряжаться деньгами, но на практике важно в первую очередь соблюдать несколько базовых правил, считает Мехтиев. По его словам, экономия начинается с учета доходов и расходов.Второе правило — создать специальную "кубышку" на случай увольнения или других непредвиденных ситуаций, продолжил эксперт. Размер суммы зависит от среднестатистических расходов семьи и тех средств, которые нужны для погашения уже имеющихся у нее задолженностей."Будьте готовы к непредвиденным ситуациям, чтобы денег всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы. В обычной ситуации денег должно хватать на два месяца, но лучше сделать запас как минимум на три", — посоветовал Мехтиев.Людям, которые уже привыкли к учету расходов, а также запаслись средствами на случай потери работы, стоит вложить деньги в улучшение своей жизни, рекомендует эксперт. Это третье базовое правило, уточнил он.Поставив перед собой подобную цель, можно воспользоваться услугами кредитной организации, добавил он."Но перед походом в банк надо четко понимать, что вы сможете выплачивать проценты вовремя и в конечном итоге сможете погасить долг", — заключил Мехтиев.
https://ria.ru/20220708/valyuta-1801018325.html
https://ria.ru/20220625/valyuta-1798043629.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльман мехтиев, центральный банк рф (цб рф), деньги
Экономика, Россия, Эльман Мехтиев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Деньги
В Экспертном совете при ЦБ назвали базовые правила обращения с деньгами
Эксперт ЦБ Мехтиев посоветовал россиянам создать специальную кубышку на случай увольнения
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Как выстроить стратегию управления семейными финансами, чтобы подготовиться к любым непредвиденным ситуациям, рассказал
в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Существует много теорий о том, как распоряжаться деньгами, но на практике важно в первую очередь соблюдать несколько базовых правил, считает Мехтиев
. По его словам, экономия начинается с учета доходов и расходов.
"Надо вести учет доходов и расходов. Вы удивитесь, но подавляющее большинство россиян этим не занимается, а зря. После начала учета вы сами начинаете экономить", — отметил Мехтиев.
Второе правило — создать специальную "кубышку" на случай увольнения или других непредвиденных ситуаций, продолжил эксперт. Размер суммы зависит от среднестатистических расходов семьи и тех средств, которые нужны для погашения уже имеющихся у нее задолженностей.
"Будьте готовы к непредвиденным ситуациям, чтобы денег всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы. В обычной ситуации денег должно хватать на два месяца, но лучше сделать запас как минимум на три", — посоветовал Мехтиев.
Людям, которые уже привыкли к учету расходов, а также запаслись средствами на случай потери работы, стоит вложить деньги в улучшение своей жизни, рекомендует эксперт. Это третье базовое правило, уточнил он.
"Надо откладывать деньги на квартиру, автомобиль или образование. Цели могут быть разными, но они должны улучшать вашу жизнь", — пояснил Мехтиев.
Поставив перед собой подобную цель, можно воспользоваться услугами кредитной организации, добавил он.
"Но перед походом в банк надо четко понимать, что вы сможете выплачивать проценты вовремя и в конечном итоге сможете погасить долг", — заключил Мехтиев.